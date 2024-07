Kezdőként 73 percet játszott DVSC együttesében a Karcag ellen 3–1-re megnyert edzőmérkőzésen a 19 esztendős Szűcs Tamás. A fiatal labdarúgó lendületes játékával jó benyomást tett a szakmai stábra, így esélye van arra, hogy a pénteki, Győr elleni szezonnyitón a kezdőcsapatban találja magát.

Szűcs Tamás lehet a DVSC egyik nagy felfedezettje

Forrás: DVSC

Gyorsan beilleszkedett a DVSC együttesébe

– Hála istennek száz százalékos állapotban vagyok – hangsúlyozta portálunknak a középpályás. – Szerintem jól sikerült a felkészülés, beleadtunk mindent, én is és a csapat is. Úgy érzem a végére össze is álltunk, remekül érzem magam, és készen állok a kezdésre. A beilleszkedésnél minden a legnagyobb rendben ment, mindenki segített, de az is megkönnyítette a dolgot, hogy szerencsére jól ment a játék. Fekszik a csapat stílusa, nem rugdossuk el a labdát, hanem – mivel nagyon jó játékosaink vannak – kis passzokkal, kombinációkkal építkezünk, amiket rengeteget gyakorlunk az edzéseken. Nekem ez nagyon tetszik, és bele is illek szerintem. A csapat sikere mellett számomra az a legfontosabb, hogy minél többet játsszak, és tényleg minőséget hozzak a csapatba. Ha nem rúgok egy gólt sem, viszont máshogy hozzá tudok tenni a csapat játékához, akkor is boldog leszek. Tényleg úgy gondolom, hogy kiváló keretünk van, ezért mindenképp a mezőny első felében szeretnénk végezni. Ez a cél csapaton belül is, ezért mindent meg fogunk tenni – nyilatkozta a játékos.

A Loki számára is megkezdődik a szezon a magyar labdarúgás élvonalában, Dzsudzsák Balázsék a Győr vendégei lesznek pénteken 18.50-től.

A karcagiak elleni felkészülési mérkőzéssel kapcsolatos hír az is, hogy a mérkőzésen mindössze 3 pernyi játékost követően megsérült a DVSC frissen igazolt horvát középpályása, Neven Djurasek.