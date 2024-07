Második edzőmérkőzését játszotta a DVSC az ausztriai edzőtáborban szombaton. A Loki ellenfele az osztrák első osztályú SK Rapid volt. A piros-fehérek kispadján már ott ült a legújabb szerzemény, a 23 éves, 13-szoros örmény válogatott Zhirayr Shaghoyan. Szrdjan Blagojevics vezetőedző két helyen változtatott a cseh Slovan Liberec elleni kezdőcsapaton, így ezúttal a Megyeri - Sztojkovics, Lagator, Romancsuk, Ferenczi - Szuhodovszki, Ojediran - Szécsi, Dzsudzsák, Domingues – Bárány tizenegy várta afelkészülési találkozó kezdősípszavát.

Bárány Donát, a DVSC csatára

Forrás: DVSC

Fordított a DVSC

A mérkőzés egyik érdekessége volt, hogy az első félidő 60, míg a második 45 percre volt tervezve. Szinte rögtön egy formás kontrát vezetett a DVSC, melynek végén Brandon Dominguest akasztották a bal oldalon, de nem lett a beívelésből veszélyes helyzet. Ezt követően két osztrák lehetőséget jegyezhettünk fel, majd sajnos egy gólt is: egy jobb oldali beívelést vett át teljesen üresen Beljo, és nem is hibázott. (8. perc, 0–1) A földön fekvő Arandjel Sztojkovics – joggal – jelezte, hogy nem a napsütést élvezte a fűben, hanem fellökték a beívelés pillanatában, de ez nem hatotta meg a játékvezetőt.

Nem sokkal később egy szöglet után Ferenczi János lőtt nem sokkal fölé. A Rapid akarata érvényesült jobban, de egyáltalán nem volt egyoldalú a mérkőzés, ráadásul a bécsiek magas letámadása lehetőséget adott a gyors kontrákra. Ennek ékes példája, hogy Ferenczi indította egy tanári hosszú labdával az üresen kilépő Bárány Donátot, ám a támadót utolérték, és szögletre tisztáztak az osztrákok. De így sem maradt el a debreceni gól, Brandon Domingues bal oldali sarokrúgását belsőzte a kapuba a túloldali ötösön jól érkező Olekszandr Romancsuk. 1–1.

Könnyedén átvehette volna a vezetést a Debreceni VSC, Bárány ugratta ki gyönyörűen Szécsi Márkot, aki ajtó-ablak helyzetben a kapusba pofozta a labdát a 28. percben. Jó ideig nem történt igazán feljegyezni való – ha csak nem a 30. percben elrendelt ivószünet –, aztán a 48. minutumban kétszer is tesztelte a hazaiak kapusának reflexét a DVSC: előbb a nagyon aktív Hamzat Ojediran, majd Sztojkovics életerős lövését védte bravúrral Gartler. Balgojevics mester belenyúlt a meccsbe: Szuhodovszki Somát Christian Manrique váltotta.