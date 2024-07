Nyolc mérkőzést játszott öt nap alatt a magyar serdülő válogatott és végül harmadik helyen végzett a göteborgi nyílt U16-os Európa-bajnokságon, számolt be róla a DVSC kézilabdacsapatának hivatalos honlapja.

A DVSC Kézilabda Akadémián pallérozódó fiatalok is részesei voltak a sikernek

Forrás: dvsckezilabda.hu

Kemény meccseken vannak túl

Július 1-én kezdték meg szereplésüket a magyarok Kun Attila vezetésével, akinek segítője a debreceni akadémia szakembere, Márián Blanka. A DVSC Kézilabda Akadémia négy játékosa, Keller Petra, Litschauer Nikol, Szinay Sarolta és Zákányi Janka utazott Svédországba.

Csehország ellen játszotta első mérkőzését a magyar csapat és magabiztosan győztek a mieink 24–14-re, majd a nap második találkozóján Spanyolország ellen már jobban meg kellett izzadni, de a két pont ezúttal is meglett (22–18). A második napon Románia ellen is győztek a magyarok (21–17), majd egy Ciprus elleni, könnyed sikerrel fejezték meg a csoportkört.

A középdöntőben a házigazda Svédország egy utolsó másodpercekben szerzett góllal győzte le a magyarokat, ám a mieink tartását bizonyítja, hogy az esti mérkőzésen legyőzték a franciákat, és bár már korábban eldőlt, hogy a négy között folytatják, ám ez a lelkeknek is nagyon jót tett. Az elődöntőben Svájc egy apró, fránya góllal bizonyult jobbnak, így következett a franciák elleni bronzmeccs. Erre a találkozóra rendkívül motiváltan érkeztek a lányok, már a mérkőzés elején magukhoz ragadták a kezdeményezést. Akadémistáink is tevékeny részt vállaltak a győzelemből, amely egy percig nem forgott veszélyben, sőt! Már a félidőben tizenhárom góllal vezettek a magyarok, a vége pedig valóságos kiütés: 30–12!

A DVSC Kézilabda Akadémia négy játékosa is remekelt

Jöhetett a jól megérdemelt örömtánc. Élménydús öt napon van túl a magyar serdülő válogatott, amely megérdemelten szerezte meg a bronzérmet első nemzetközi nagy tornáján!

Márián Blanka másodedző mellett a DVSC Kézilabda Akadémia négy játékosa is tevékeny részese volt ennek a sikernek. Keller Petra 34, Zákányi Janka 18, Litschauer Nikol 13, Szinay Sarolta pedig 10 gólt szerzett! De, ami ennél is fontosabb, bemutatkoztak nemzetközi porondon és letették névjegyüket ezen a szinten is!