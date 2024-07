Az olimpia miatt a felnőtt csapatból igazoltan van távol három játékos, így a DVSC Kézilabda Akadémia három fiatalja, Balogh Rebeka, Fodor Veronika és Kelemen Dorina az első csapattal kezdte meg a felkészülést, írja az akadémia oldala.

Immár hagyományosan, a Sportdiagnosztikai Életmód- és Terápiás Központban elvégzett felméréssel kezdte meg az új szezont a DVSC Schaeffler csapata július 10-én. Az első napról hiányzott a párizsi olimpiára benevezett trió, a magyar válogatott Füzi-Tóvizi Petra mellett Tamara Haggerty a holland keret tagja, míg az újonnan érkező Kristin Thorleifsdóttir a svéd nemzeti együttes keretébe került be. Ők hárman értelemszerűen, csak az ötkarikás játékok után csatlakoznak a csapathoz.

A DVSC Kézilabda Akadémia három fiatalja, Balogh Rebeka, Fodor Veronika és Kelemen Dorina az első csapattal kezdte meg a felkészülést. Előbbi egyéves szigetszentmiklósi kitérő után tért vissza Debrecenbe, ahol korábban öt évig kézilabdázott, közel sem ismeretlen számára a közeg. Dorina 2018-tól, Veronika pedig 2019-től tagja a DVSC utánpótlásának, az előző szezonban mindketten az NB I/B-ben és az U19 I. osztályban szerepeltek.

Szép lassan érkeznek a fiatalok is: a legidősebbekből álló akadémiai együttes, az U20-as csapatunk július 15-én, szintén orvosi vizsgálatokkal és fizikai tesztekkel kezdi meg a felkészülést, majd július 22-én elkezdik a közös munkát az U18-asok és az U16-osok is.