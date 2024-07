Mindig szomorú látni, amikor egy klub és legendás játékosa között konfliktus alakul ki. Ezen a héten a DVSC együttesénél „robbant a bomba”, mivel kiderült, Bódi Ádám a piros-fehéreknél használt 27-es számú mezét a másodosztályú Kazincbarcikáéra cseréli. A hírt a borsodiak oldal közölte késő este – tehát szigorúan véve ott ”robbantottak” –, ám a lökéshullámok Debrecenig értek, és félő, komoly károkat okoztak.

Bódi Ádám az újkori debreceni labdarúgás egyik ikonja, több mint 350 tétmeccsen lépett pályára a klub mezében, mellyel 3 bajnoki címet és ugyanannyi Magyar Kupát nyert.

A 33 éves futballista utoljára Joan Carrillonál számított alapembernek a 2021/22-es idényben, onnantól kezdve jelentősen csökkentek a pályán töltött percei. Szrdjan Blagojevics vezetőedzőnél egyértelműen kiegészítő ember volt, a középpályás pedig ezzel kapcsolatban többször is jelezte a médiában, nem elégedett a neki jutó lehetőséggel. Így érkeztünk el 2024 nyaráig, amikor lejárt a kontraktusa a Loki együttesénél, a hosszabbítás egyre késett – pedig a szurkolók még egy NoBódiNoParty kampányba is belekezdtek támogatásukról biztosítva a labdarúgót –, majd a Barcika bejelentette a szerződtetését. A debreceni drukkerek felháborodtak, hogy egyrészt miért a sárga-kékek oldaláról kell megtudni egy ilyen volumenű bejelentést, másrészt miért kell így bánni egy ikonnal? A klub aztán szerda este egy szűk szavú közleményben erősítette meg Bódi távozását, és sok sikert kívánt neki a jövőben – mondhatni, hogy eső után köpönyeg, de végül megtették.

Itt akár nyugvópontra is juthatott volna a történet, ám Ádám csütörtökön interjút adott az egyik debreceni sportoldalnak –a HAON is elküldte neki a kérdéseit az esettel kapcsolatban, ám a játékos a korábbi ígéretét megváltoztatva végül nem akart válaszolni rájuk – amelyben elmondta, olyan szerződéstervezetet tettek elé a klubnál, amit méltatlannak érzett. Ennek ellenére végül rábólintott, majd állítása szerint a klub az elfogadott ajánlatot visszavonta. Természetesen a szurkolók felháborodva olvasták a sorokat, és ostorozták a piros-fehérek vezetőségét.

A DVSC még aznap kiadott egy újabb közleményt, melyben azt írták, az interjúban elhangzottak a játékos véleményét tartalmazzák, amelyet annak ellenére tiszteletben tartanak, hogy a klub szerint a valóságban történtekkel csak részben tartalmaznak átfedést – ennek ellenére a maguk részéről lezárnak tekintik az ügyet. Ez csak olaj volt a tűzre, mert ha valóban úgy történt, ahogy Bódi lenyilatkozta, az nagyon rossz fényt vet a klubra, de ha nem úgy volt, akkor miért nem hozzák nyilvánosságra az igazukat bizonyító részleteket a hajdúságiak?

Ez a történet nyilvánvalóan már korábban félrecsúszott, a teljes igazságot csak Bódi és a DVSC tudja, és azt gondolom végül megtartják maguknak. Véleményem szerint itt két alapkonfliktusról van szó: az egyik, hogy a fanatikusoknak nagyon nem tetszik, ahogy Ádám ügyét kezelte a DVSC. A másik, hogy Bódi szerint ő még sokat tudna segíteni a csapatnak a pályán, ám a klub edzői és/vagy vezetői nem feltétlenül osztották a véleményét.