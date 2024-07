Lejátszotta szombaton utolsó nyári felkészülési mérkőzését a DVSC – olvasható a klub honlapján. Az NB III-as Karcag és Szrjdan Blagojevics mester fiai Pallagon feszültek egymásnak, a találkozó végül a piros-fehér alakulat magabiztos győzelmével zárult.

Szrdjan Blagojevics, a DVSC vezetőedzője

Forrás: dvsc.hu

Mint írják, a felkészülési találkozó első félidejében a csapat több taktikai elemet is gyakorolt, szép támadásokat mutatott be, a 6. percben Ferenczi János be is talált Dzsudzsák Balázs passza után. A 29. minutumban Bárány Donátot buktatták a 16-oson belül, csapatkapitányunk 11-ese után a labda a felső lécről vágódott ki, így a szünetig csak egy gól esett. A második játékrész elején Bárány Donát átadásából Brandon Domingues duplázta meg az előnyt, majd maga Bárány Donát talált be Dzsudzsák Balázs passzát gólra váltva. Bő félóra után jöttek a cserék, a karcagiak pedig a végén szépítettek.