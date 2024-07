Ahogyan beszámoltunk róla, a DVSC számára véget ért az ausztriai edzőtábor, a piros-fehérek immáron ismét hazai környezetben edzenek. A felkészüléssel kapcsolatban az elmúlt napokban a Loki TV-nek a csapat egyik új szerzeménye, Szűcs Tamás nyilatkozott, majd Dzsudzsák Balázs és Szrdjan Blagojevics is elmondta gondolatait.

Szrdjan Blagojevics elégedett a játékosok erőfeszítésével

Forrás: DVSC/Facebook

Dzsudzsák Balázs elégedett, és már alig várja a kezdést

A Loki csapatkapitánya úgy véli, hogy egy jól felépített edzőtáboron vannak túl. Kiemelte, hogy a visszatérésük után még bennük volt a fáradtság, eredményben és játékban sem hozták az elvárt szintet, ám aztán már előrébb léptek.

– A Rapid Wien ellen – tanulva a múlt évi mérkőzésekből – egy intenzív, hasznos találkozón a jobbik arcunkat mutattuk, egységesek voltunk. A Zilina ellen pedig már a győzelem is összejött egy jó iramú mérkőzésen, ahol még jobb volt a helyzetkihasználásunk.

A válogatottsági rekorder az ifjú Szűcs Tamás játékát is méltatta, aki gólt és gólpasszt is jegyzett a felkészülés során. – Örülök, hogy jönnek a fiatalok és abszolút értékelik, hogy itt lehetnek. Az egész edzőtábor alatt jól dolgoztak és nagyon motiváltak – fogalmazott Dzsudzsák Balázs, aki szerint csapatépítés szempontjából is fontos volt az edzőtábor. Elmondta, hogy várhatók még érkezők, de úgy véli, felkészülten és elégedetten mehettek haza.

Fejlődtünk. Sokkal szervezettebb, kompaktabb a játékunk, nincsenek nagy különbségek a csapatrészek között. Az újonnan érkezőket és a fiatalokat is igyekszünk beépíteni a struktúra szerint, miszerint futballozunk. Van mindig hova fejlődni, de az alapok megvannak

– hangoztatta.

Dzsudzsák Balázs örül, hogy továbbra is a DVSC-t segítheti

Forrás: DVSC/Facebook

Dzsudzsák Balázs végül arról is beszélt, mit jelent számára, hogy a DVSC-vel újabb egy évre meghosszabbította a szerződését.

Amikor elterveztem, hogy hazajövök még a másodosztályba, azt mondtam, az én mesém, az én történetem így lesz kerek. Ennek Debrecenben kell lezárulnia, kiteljesednie. Nagyon örülök, hogy a tavalyi szezonban is gólokkal, gólpasszokkal segítettem az együttest, és fontos szerepem van a csapategység megteremtésében. Büszkeséggel tölt el, hogy a vezetőség továbbra is számít rám

– emelte ki, majd hozzátette, maximálisan jó erőben érzi magát, és teljes mértékben kész arra, hogy egy jó szezont produkáljon.

Szrdjan Blagojevics szerint a DVSC csapata előrébb lépett

A DVSC vezetőedzője, Szrdjan Blagojevics a Zsolna elleni győztes edzőmeccs után azt hangsúlyozta, ez még csak felkészülési időszak, és ahogyan korábban is elmondta, azt tartja a legfontosabbnak, hogy lássanak valamilyen szintű fejlődést.

Szerintem egyértelműen előrébb léptünk, nagyon elégedett vagyok a játékosok erőfeszítéseivel – a mutatott kvalitással és az eredménnyel is. Szeretem, ha pozitív eredménnyel zárjuk a tábort, mivel ez önbizalmat ad a fiúknak. A tesztmérkőzéseken minden játékos körülbelül ugyanannyi percet játszott, ami nagyon hasznos lehet.

Elégedettek vagyunk, hisz mindent elvégeztünk, amit elterveztünk, és problémák sem adódtak. A sérült játékosokkal még bajlódunk, de ők is hamarosan visszatérnek. Jorgo Pellumbi már játszott is, de Meldin Dreskovics, Vajda Botond is visszatért. Szűcs Tamás is jó játékkal hívta fel magára a figyelmet, bebizonyította, hogy komolyan számíthatunk rá. Újítást hozott a csapatba, ezért szeretném megdicsérni, valamint üzenném is neki, hogy csak így tovább. Segítségére lesz a csapatnak, a többi játékos és az edzői stáb továbbra is fogja segíteni – hangsúlyozott a mester.