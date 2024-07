A Lokomotívblog egyik olvasója szúrta ki, hogy egy kazah futballoldalon ismét bedobták a DVSC nevét. Ezúttal a meta-ratings.kz ír arról, hogy a kazah első osztályban szereplő Zhetysu 23 éves brazil belső középpályása, Victor Braga iránt érdeklődik a Loki.

A DVSC lehetséges kiszemeltje fiatalon a Santos utánpótlásában pallérozódott

Forrás: Ordabasy-archív

Intenzív tárgyalásba kezdett a DVSC?

A portál szerint intenzív tárgyalásba kezdtek a felek, a játékos anyagi problémák miatt szeretné elhagyni jelenlegi klubját, mivel késnek a fizetések, és a prémiumot sem fizetik ki.

Ami Victor Bragát illeti, a játékos a hazájában ismerkedett meg a labdarúgás alapjaival, egy rövid időre megfordult a Santos második csapatánál is. 2022-ben Kazahsztán felé vette az irányt, az első osztályú Ordabasy igazolta le, amellyel abban az évben kazah kupát nyert. A 2023-as szezont – Örményországban tavaszi-őszi rendszerű a bajnokság – az élvonalbeli Maktaaral gárdájában töltötte kölcsönjátékosként, majd idén februárban igazolta át a Zhetysu, amelyben egy bajnoki kivételével az összeset végigjátszotta eddig. Braga 60 kazah első osztályú bajnokin 1 gólt és gólapasszt jegyzett.

A Transfermarkt oldal által 300000 euróra taksált labdarúgónak év végéig van szerződése jelenlegi csapatánál.

A védekezésben jártas leginkább

A lentebb megtekinthető videó alapján úgy tűnik, hogy a 175 cm magas Victor Braga leginkább a védekező középpályás posztján mozog otthonosan, ami a DVSC taktikájában az egyik kulcsposztnak számít. Ha a kazah portálnak most sikerült a Loki-re nézve valós információról beszámolniuk, és megtörténik az átigazolás, akkor elképzelhető, hogy a brazil valamelyik belső középpályás helyére érkezne. Azokon a posztokon a legtöbbször Hamzat Ojediran, Szuhodovszki Soma, Dusan Lagator és Christian Manrique fordult meg a jelenlegi keretből, akármelyikük távozna, pótolni kell, már csak a létszám miatt is.

Gulácsi Bence, a DVSC cégcsoport vezető játékosmegfigyelője portálunknak nyilatkozta nemrégen, hogy a jó idényt futott Hamzat Ojediran teljesítménye akár külföldi klubok érdeklődését is felkelthette.

Egy belső középpályás játékjogát már értékesítette a nyáron a Debreceni VSC: a montenegrói válogatott Stefan Loncsar az orosz első osztályba frissen feljutott Akron Togliatti együtteséhez igazolt.