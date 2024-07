Hivatalossá vált, hogy a DVSC-ben folytatja pályafutását a 22 éves elefántcsontparti csatár, Yacouba Silué. A játékos korábban a hazáján kívül Örményországban és Ausztriában is megmutathatta mire képes, legutóbb pedig Szerbiában futballozott.

A DVSC új szerzeménye nagy tervekkel érkezett Debrecenbe, reméli, a csapattal sikereket érhet el

Yacouba Silué statisztikája (bajnoki és kupameccsek) a Transfermarkt alapján: SKN St. Pölten (osztrák) 37 meccs, 10 gól, 6 gólpassz

Mladoszt (szerb) 33 meccs, 5 gól, 3 gólpassz

Ararat Jereván (örmény) 21 meccs, 8 gól, 3 gólpassz

Shirak Gyumri (elefántcsontparti) 13 meccs, 1 gól, 1 gólpassz

Vajon mennyi gólt lő a DVSC-ben?

A Debreceni VSC közösségi médiás felületein a hír kapcsán a komment-szekcióban rengeteg szurkoló kifejtette a véleményét, a hozzászólások között pedig a portálunk is böngészett. Voltak, akik a futballistát az eddigi statisztikai mutatói miatt kritizálnák, valaki az „öt meccses csodacsatár” jelzővel illette. Volt, aki bedobott egy kérdést („hol vannak a debreceni tehetségek?”) utalva rá, hogy hiányolja a csapatból a debreceni akadémistákat.

Egy fanatikus pedig kiemelte, körülbelül egy hónapja tudja, hogy a cívisvárosi klub érdeklődik a játékos iránt, „kár, amiért csak most igazolták le, mert kihagyta az egész felkészülést, így könnyen meg is sérülhet” – talán éppen ezért kommentelték, hogy nehogy úgy járjon, mint a télen szerződtetett, ám néhány meccs után maródivá váló izlandi csatár, Thor Úlfarsson. Van olyan drukker is, aki szerint „egy újabb botlábú érkezett az alakulathoz”, akit „csak a pénz motivál”, és biztos benne, hogy nem fog szívvel-lélekkel a Lokiért küzdeni.

Mennyi divatdrukker van ezen az oldalon… azt sem látták még mit tud, de máris beárazzák…

– reagált az áradó negatívumra az egyik sportszerető, akin kívül még többen is azt hangoztatták, hogy esélyt kell neki adni. „Gondolom ha gólt szerez, elsők között ünneplik majd... Sok sikert neki, cáfoljon rá a kétkedőkre" – írta egy Loki-fan.

Csatlakozva az előtte hozzászólókhoz, egy elhivatott szurkoló szerint „mielőtt Siluét kritizálja valaki, gondoljon Hamzat Ojediranra, aki az albán középcsapatból érkezett Magyarországra, és a DVSC egyik jelenlegi legjobb játékosa."

Adamo Coulibaly, a Loki egykori gólgyárosa

A Loki korábbi légiósaihoz is hasonlították

Adná a jó Isten, hogy az új Sidibet vagy Coulibalyt találtuk meg benne!

– fogalmazott az egyik szurkoló. Egy másik kommentelő pedig visszaemlékezett, hogy annak idején az említett játékosoknak sem voltak jobbak a mutatóik, mikor Debrecenbe éreztek, de mégis meghatározó tagjai lettek az együttesnek. Remélik, hogy Yacouba Silué is sikertörténetet ír a DVSC-ben. Valaki erre az „én egy Kouemahaért is összetennem a kezem” – mondattal válaszolt emlékezve a Loki hajdani labdarúgójára. Van, aki pedig bízik benne, hogy nem úgy teljesít majd, mint anno a piros-fehéreknél Dudu vagy Salami – volt, aki az újonnan érkező nevével egy szójátékot alkalmazott, és a következő hozzászólással üzent:

remélem a S(z)ilue(tted) beleég az emlékezetünkbe.

Bár senki sem említette, de Joel Damahou – 2013 júliusától másfél évig erősítette a piros-fehéreket – személyében a Lokomotívban már korábban is megfordult egy elefántcsontparti származású futballista, továbbá francia állampolgársága mellett Adamo Coulibaly ereiben is csörgedez ebből a nyugat-afrikai országból vér.

Sőt, az egykori közönségkedvenc – aki az NB I.-ben 66 gólt lőtt, ezzel a magyar bajnokságban Sándor Tamás után minden idők 2. legeredményesebb Loki-játékosává vált – a munkája miatt (a hírek szerint ingatlanokkal foglalkozik) olykor Franciaország és Elefántcsontpart között ingázik, azonban többek között a gyermekei miatt gyakran Debrecenben is láthatjuk.