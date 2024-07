Fitness eredmények 7.hely: Bodnár Diána (Fitness Girls 15 years) 8.hely: Borza Anna (Miracle Fitness Girls 8 years) 15.hely: Sándor Dóra (Fitness Girls 12 years) Challenge eredmények Aranyérem: Borza Anna (Miracle Fitness Challenge Mini Girls Up to 6-8 years), Ráthonyi Borka (Fitness Challenge Mini Girls Up to 11 years) 4.hely: Debreceni Dorka (Fitness Challenge Mini Girls Up to 9-10 years), Katonka Lujza (Fitness Challenge Mini Girls Up to 12 years) 7.hely: Takács Emma (Fitness Challenge Mini Girls Up to 9-10 years) 8.hely: Bulátkó Zsófia (Fitness Challenge Mini Girls Up to 12 years) 11.hely: Soróczki-Pintér Liza (Fitness Challenge Mini Girls Up to 9-10 years) 16.hely: Szilágyi Nóra (Fitness Challenge Mini Girls Up to 12 years) 18.hely: Sándor Hanna (Fitness Challenge Mini Girls Up to 14-15 years) Felkészítő edzők: Cservenyák Gabriella, Dajka-Purcsel Zsuzsa, Rácz Irén, Harcsa Attila, Marosvölgyi Tamás