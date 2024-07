Milyen kávét iszik Megyeri Balázs?

A DVSC a hivatalos TikTok-felületén továbbra is sok érdekes videókat közöl. Az egyik legutóbbi felvételen Megyeri Balázs tűnt fel, aki öt népszerű kávétípus közül játékos módon árulta el, hogy mit preferál leginkább. A játékos dolgát megnehezítette, hogy nem tudta milyen választási lehetőségi lesznek. A cortado kávét ugyan az ötödik helyre sorolta, érezhető, hogy a játékos annál jobban kedveli, csak a listán addigra már az americanot, a cappucinot, valamint az eszpresszót is előrébb helyezte. Kiderült az is, hogy az egyszeres válogatott kapus leginkább a ristrettot szereti, amit aztán gyorsan meg is ivott. A 15-20 milliliternyi ital nem csak mennyiségében tér el nagytestvérétől, az eszpresszótól de alacsonyabb a koffeintartalma, és az íze is édesebb, kevésbé keserű.