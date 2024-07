Nem szerettük volna büntetőkig elhúzni, de azért a lábak már nem úgy mozogtak, mint az első napon. Úgyhogy büntetők lettek belőle. Örülök és jobb szájízzel van vége így nekünk a tornának, hogy azért úgymond a büntetőpárbajt is kikorrigáltuk a harmadik hellyel és egy győzelemmel zártuk. Azt gondolom, a srácok büszkék lehetnek magukra, mi is büszkék vagyunk rájuk, illetve szerintem mindenki elégedett lehet a teljesítményükkel az egyetemen is