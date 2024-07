Több klub is szerződtetni akart a nyáron, de a legszimpatikusabb ajánlatot egyértelműen a DEAC-tól kaptam. Tetszett az a jövőkép, amit Fodor Antal vezetőedző felvázolt nekem, így nem sokat hezitáltam. Az is befolyásolta a döntésemet, hogy Debrecen egy szép és élhető város. Tudom, hogy a srácok idén a negyedik helyen zártak az Extraligában, ezzel pedig klubtörténelmi tettet hajtottak végre. Bízom benne, hogy az új szezonban hasonló menetelést mutatunk be