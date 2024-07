Idén az év DEAC-sportolója elismerésben ifj. Szabó Gábor részesült. A kitűnő díjugrató nem tudta személyesen átvenni a díjat az évadzáró gálán, mivel éppen Prágában tartózkodott egy versenyen, helyette Szabó Csaba szakosztályvezető ment fel a színpadra. Lovasukhoz már eljutott a díszes üvegplakett, amelyből immár kettő van, hiszen tavaly is kapott egyet, amikor az év szakosztálya a lovas lett – olvasható a DEAC oldalán.

A DEAC évadzáró gála díjkiosztóján, Szabó Csaba szakosztályvezető és Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja

Forrás: deac.hu

Jó érzés, hogy rám esett a választás, mivel a lovassport újnak számít a klubnál, és a rengeteg népszerű sportág mellett nagyon megtisztelő, hogy egy díjugrató is elismerésben részesül. Az egyesület rengeteget segít a karrieremben, amiért igazán hálás vagyok, így magabiztosabbnak érzem magam, és amikor egy versenyen bemondják, hogy a “DEAC lovasa”, az számomra presztízsértékkel bír. Felemelő érzés egy ilyen nagy múltú klubhoz tartozni

– fogalmazott a DEAC díjugratója.

A DEAC lovasának nagyon kevesen múlott

Nagyon kicsin múlott, hogy a párizsi olimpián még egy DEAC-sportoló képviselje klubunkat Battai Sugár mellett. A kvalifikációs versenyen az ifj. Szabó Gábort is a soraiban tudó magyar díjugrató-válogatott közel volt a kijutást jelentő második hely eléréséhez, ám végül nem sikerült a bravúr.

Egyénileg meglett a kvalifikáció, mivel elég hibátlan pályát teljesítettem a megadott szinten, de csapatban lehetett kijutni, és sajnos a kvótaszerző versenyen, amely mindössze egyetlen megmérettetés volt, éppen csak lecsúsztunk a párizsi részvételt érő második helyről, így egy álom szertefoszlott. Az egész csapatot megviselte, hiszen mindannyian abban bíztunk, hogy több mint harminc év után ismét részt vehetünk az olimpián. Egy karnyújtásnyira volt

– tekintett vissza lovasuk, aki remek formában van, hiszen zsinórban négy, világkupa pontot adó nagydíjat ment verőhiba nélkül Mezőhegyes Chabalával.

– Több éves kemény munka után jutottam el vele odáig, hogy a gyümölcs beérett, és leszüretelhetem. Mostanra minden mozdulatát megismertem, a technikai feladatokat sokat gyakoroljuk, és ezeket a versenyeken kamatoztatni tudjuk. Nagyon jó képességű ló, amit szerencsére meg is mutat, jobbnál jobb eredményeket produkál, büszke vagyok rá. Mellette másik két nagypályás lovam, Xixo Borgia és H-Secret by Boris is egyre jobban kiteljesedik, már a legmagasabb szinteken versenyzem velük. Ők még fiatalnak számítanak, de három-négy éve már velük dolgozom, és rájuk is igaz: most jutottak el arra a szintre, hogy nagypályán is bizonyítsanak, és megmutassák a kvalitásukat. Bízom benne, hogy a céljaink eléréséhez ők is hozzá tudnak járulni, sőt, idővel akár felérhetnek Mezőhegyes Chabala szintjére is.