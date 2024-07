A hazaiak kezdeményezőbben kezdtek, és Mikó Vince a 22. percben bevette a vendégek kapuját. Mint később kiderült, a fiatal játékos találata állította be a végeredményt. A fekete-fehérek a 61. és a 75. percben is többet változtattak, azaz sok játékos kapott lehetőséget ezúttal is. A mai volt az utolsó gyakorló meccs, a jövő héten már indul a bajnokság, vasárnap 17 órától a Sényőt fogadjuk az NB III Északkeleti csoportjában.