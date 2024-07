Bővült a Debreceni Egyetem NB III.-as futballcsapatának kerete: a fekete-fehérek szerződtették a 17 esztendős Kun Ákost, írja a debreceni klub hivatalos oldala. Az U17-es válogatott középpályás a Várda Labdarúgó Akadémián pallérozódott, legutóbb pedig a megyei első osztályú Nyírbátorban játszott. Ott kapta kézhez májusban a meghívót Jeremiás Gergő szövetségi edzőtől, és kétszer is pályára léphetett Taskentben az üzbégek elleni találkozókon.

– Remek közösségbe kerültem új klubomnál, és ugyebár az nagyon fontos, hogy jól érezze magát az ember, ahol futballozik – nyilatkozta Ákos. – Biztos vagyok benne, hogy hamar be tudok illeszkedni, mert nagy örömmel és segítőkészen fogadtak játékostársaim. Az is a DEAC mellett szólt a szerződés aláírásakor, hogy erős gárdába kerültem, ahol minden adott a fejlődésemhez. Van tapasztalatom az akadémiai képzés terén, így bizton állíthatom, ilyen magas szinten és olyan felszereltséggel, mint a DEAC-nál, nagyon kevés helyen művelik. Úgy vélem, a megfelelő helyre kerültem, a többi már csak rajtam múlik. Szeretnénk minél előbb stabil tagja lenni az egyetemi csapatnak – fogalmazott Kun Ákos.