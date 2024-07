Harmadik idegenlégiósát is megtalálta a DEAC kosárlabdacsapata, Djordje Drenovac és Kyan Anderson után Danilo Osztojics is a Debreceni Egyetem együttesét erősíti majd a 2024-25-ös kiírásban. A 28 esztendős szerb center az előző két idényét a Zalakerámia ZTE KK együttesénél töltötte, ahol a zalaiak egyik meghatározó játékosa volt. A 204 centiméteres magasember az előző szezonban mérkőzésenként közel 26 perc alatt 12 pontot és 6 lepattanót átlagolt – számolt be róla a DEAC.

A DEAC kosárlabdacsapata újabb remek játékost igazolt le

Forrás: deac.hu

Örülök, hogy Danilo csatlakozik hozzánk, kiválasztásnál fontos szempont volt, hogy már ismeri a magyar bajnokságot, és mind a személyisége, mind a mentalitása teljes mértékben beleillik a csapatunkba. A játékstílusát tekintve ő egy mozgékony center, véleményem szerint jól fog illeszkedni a szerkezetünkbe

Egy magasposztos játékost szeretnénk még igazolni, vannak már elképzeléseink, de nem akarjuk elsietni a dolgokat, hiszen eddig jól halad a csapat kialakítása, szeretnénk a lehető legjobb megoldást megtalálni – nyilatkozta a harmadik érkezőről Andjelko Mandics vezetőedző.