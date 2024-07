A DEAC új igazolása Alexander Stensson, aki 1997-ben született a mindössze 1880 főt számláló településen, Jonstorpban. Az innen 16 kilométerre lévő Angelholmban kezdett el hokizni, a Rögle BK-nál pallérozódott egészen 20 éves koráig, írja a debreceniek honlapja.

Forrás: deac.hu

A 2017-2018-as szezonban mutatkozott be a felnőttek között a HA74 színeiben, amely egy svéd harmadosztályú gárda, és eddigi pályafutása során végig ebben a ligában is játszott különböző csapatokban. Összesen 225 mérkőzésen lépett jégre a HockeyEttan nevű bajnokságban, 21 gól és 51 assziszt szerepel a neve mellett.

A legutóbbi két idényben a Nyköpings SK játékosa volt, 67 mérkőzésen 38 pontot szerzett.

Új kaland lesz neki a DEAC jégkorongcsapata

– Már egy ideje szerettem volna légiósként is kipróbálni magam, és úgy látszik, erre most jött el az alkalom. Először játszom majd a hazámon kívül van, emiatt sokkal izgatottabban várom a szezont, mint korábban. Mielőtt meghoztam ezt a nagy döntést, megkérdeztem svéd jégkorongozókat, akik korábban Magyarországon játszottak, hogy mi a véleményük az itteni ligáról, milyen szinten űzik a sportágat stb., és csak jókat mondtak, megkönnyítve ezzel a döntésemet. Belevágok tehát egy új kalandba, és a DEAC-hoz igazolok. Jó formában érzem magam, a legutóbbi szezonom is remekül sikerült, így azt gondolom, tudom majd segíteni az új csapatomat a célok elérésében – mondta Alexander Stensson a deac.hu-nak.