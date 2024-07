Az 1999. július 17-én született játékos a MAC-ban nevelkedett, 16 évesen már bemutatkozott a MOL Ligás felnőttcsapatban. Egy évvel később légiósnak állt, a KalPa U20-as gárdájával bajnoki címet is ünnepelhetett. A finn utánpótlásban lehúzott idényt követően visszatért az akkor már a szlovák Extraligában szereplő MAC Újbudához, ahol két szezont húzott le, közben kölcsönben szerepelt a Vasasban is. Ezután a MAC-nál újabb három idényen át szerepelt, majd a 2022-2023-as szezonban az FTC-Telekom színeiben szerepelt. Utóbbi csapattal Erste Liga-döntőt játszott és magyar bajnok lett. Pályafutása során egyébként összesen 118 EL-mérkőzésen lépett jégre, és 69 (30+39) pontot szerzett – számolt be róla a DEAC.

Kreisz Brúnó elmondása szerint a DEAC-tól kapta a legjobb ajánlatot

Forrás: MW-archív

A DEAC igazi tehetséget igazolt le

2014-től korosztályos válogatott volt, 2015-ben az U18-as Divízió 1B világbajnokságon aranyérmet szerzett, majd egy évvel később az U18-as Divízió 1A vb-n a magyar csapat legjobbjának választották. Emellett 2016-ban részt vett az U20-as vb-n is, a nemzeti csapattal a Divízió 1B csoport élén végzett.

2023 szeptemberében az Ferencvárostól egy amerikai profi ligába, az SPHL-be igazolt. A Roanoke Rail Yard Dawgs színeiben 15 meccsen egy gólt lőtt és két gólpasszt jegyzett, majd az Evansville Thunderbolts mezében 24 találkozón 2+5 pontot gyűjtött, végül a Pensacola Ice Flyersben három mérkőzésen egy gólpasszig jutott.

– Mindenképpen hasznosnak bizonyult az elmúlt egy év – tekintett vissza a tengerentúlon töltött időszakra a DEAC új igazolása.

A körülmények nagyon jók voltak, mindig sokan látogattak ki a meccsekre, és jó volt megtapasztalni kicsit az észak-amerikai játékstílust is. A pálya mérete náluk kisebb, emiatt szerintem a testjátékban és a kis területen a korongfedezésben tudtam talán a legtöbbet fejlődni.

A szezon végén elsősorban az volt a célom, hogy visszatérjek Európába, mivel a barátnőm nem tudott velem tartani Amerikába. Végül a DEAC-tól kaptam a legjobb ajánlatot. Az elmúlt években már többször volt róla szó, hogy ide igazolok, de úgy néz ki, ennek most jött el az ideje – tette hozzá Kreisz Brúnó.