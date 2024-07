Alexander Stensson érkezésével lezárultak a DEAC-nál az átigazolások. Az előző szezon után több játékostól elköszönt a csapat, és most már az is biztossá vált, hogy Gönczi Lajos és Mark Szmirnov sem marad. A távozók helyére minőségi, kiváló statisztikával rendelkező jégkorongozók érkeztek, akik reményeik szerint nálunk is megcsillogtatják tudásukat, és sok örömet szereznek majd a szurkolóiknak – olvasható a DEAC honlapján.

Vaszjunyin Artyom a DEAC jégkorongcsapatának vezetőedzője árulta el a részleteket

Forrás: deac.hu

– Kevesebb légiós és több helyi fiatal lesz a csapatban – kezdte Vaszjunyin Artyom.

A magyar mag megmaradt, emellett próbáltunk úgy igazolni, hogy ami tavaly nem annyira működött, az idén jobb legyen. Igyekeztünk a hiányosságokat kijavítani, illetve nagyobb rutinnal rendelkező játékosokat és több vezéregyéniséget igazolni.

Sok jégkorongozót ajánlottak nekünk, külön örültünk, amikor az ügynökök a BJA HC csatársorát kínálták, mert tudtuk, mit kapunk. A költségvetés miatt nem sikerült mindenkit leigazolni, akiket szerettünk volna. Vannak Erste Ligás klubok, amelyeknek többszörös a büdzséjük a miénkhez képest, ezért mi másik “polcról” válogattunk, de szerintem a keretet illetően sikerült a maximumot kihozni. Reméljük, minden igazolt játékos beváltja a hozzá fűzött reményeinket – tette hozzá a DEAC jégkorongcsapatának vezetőedzője.

A DEAC kerete megújult

A felnőttkerethez saját nevelésű játékosok is csatlakoznak. A bajnokság után, illetve nyáron öt fiatal készült az első csapattal, és mindannyian jó benyomást tettek a szakmai stábra.

Mint írják, a DEAC jégkorongozói július 29-én kezdik a felkészülést. Az első két napot a SET-centerben töltik, ahol felméréseken vesznek részt, ezt követően szárazedzések szerepelnek a programban. A jeges foglalkozások augusztus 5-én kezdődnek.

A vezetőedző azt is elárulta, hogy bár csak két hét múlva fognak találkozni a játékosok, egész nyáron edzettek, 6 teljes héten keresztül, ahol változatos foglalkozásokon, mint például boksz- és jógaedzésen is részt vettek.

A DEAC csapata egész nyáron edzett

Forrás: deac.hu

A felkészülési időszak alatt több edzőmérkőzést játszik majd a DEAC. A DVTK, a FEHA19, valamint az iglóiak szlovák Extraligás jégkorongcsapata és a másodosztályú eperjesiek ellen lépnek jégre, de tervben van még egy hazai találkozó is.