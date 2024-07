Ez a szezon során kulcsnak bizonyult, és az is, hogy ennek köszönhetően heti egy fizikális edzést is tudtunk tartani, ezért nagyon jól bírtuk a következő hónapokat. A bajnokság kezdetén már átálltunk olyan tréningekre, amelyek technikai jellegűek voltak. Ezek során a különböző posztokon szereplő játékosok sokat tudtak mélyíteni a tudásukon. A srácok is partnerek voltak, sokat videóztak, elemeztek a szezon kezdetétől, és rengeteg visszajelzést kaptunk tőlük, ez is fontos momentuma volt a sikeres idénynek