Gonzalo Galán Carsí leigazolásával valószínűleg az utolsó mozaikdarab is a helyére került a DEAC férfi futsalcsapatánál, írja az egyetemi klub honlapja. A 32 éves spanyol játékos az előző idényt az olasz élvonalban érdekelt Mantovában kezdte meg, majd szezon közben a belga Standard de Liége gárdájához igazolt. A futsalos Olaszország és Belgium mellett korábban Spanyolországban és Franciaországban is megfordult. Gonzalo Galán Carsí karrierje eddig bővelkedett a szép sikerekben, elég csak arra gondolni, hogy Belgiumban kétszer-kétszer bajnok és szuperkupa-győztes lett, emellett a Belga Kupában háromszor szerzett aranyérmet. Korábban a spanyol U18-as és U21-es nemzeti együttesnek is tagja volt, valamint hazájában megnyerte a másodosztályú pontvadászatot. BL-rutinnal szintén rendelkezik, ugyanis az Anderlechttel kétszer jutott el a legjobb nyolcig.

– Csak jó dolgokat hallottam a DEAC-ról, így nem sokáig gondolkodtam azon, hogy elfogadjam-e az ajánlatot – hangsúlyozta a z egyesület honlapjának. – Úgy értesültem, hogy a klub folyamatosan fejlődik, és egyre nagyobb céljai vannak, ez pedig szimpatikus nekem. Tudom, hogy Franchu személyében lesz egy spanyol csapattársam is. Korábban nem ismertem őt, ám miután eldőlt, hogy itt fogok játszani, felvettem vele a kapcsolatot, és hasznos tanácsokkal látott el.

Rutinos játékos vagyok, az eddig megszerzett tapasztalataimat szeretném kamatoztatni Magyarországon.

Minden erőmmel azon leszek, hogy minél jobb eredménnyel zárjuk az idényt. Kreatív futsalosnak tartom magam, emellett jól olvasom a játékot. Ha nincs nálam a labda, elmozgásokkal próbálok segíteni a csapattársaimnak. Nem lesz ismeretlen nekem az NB I., mivel több ismerősöm szerepelt már a magyar élvonalban játékosként vagy edzőként. A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Sergio Mullor jó barátom, vele sokat beszélgettem a bajnokságról, ennek köszönhetően pedig sok információval gazdagodtam – nyilatkozta Gonzalo Galán Carsí, aki a tervek szerint július végén költözik a cívisvárosba.