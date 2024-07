Mint ismert, Debrecenben és Miskolcon rendezik meg július 12-24. között az idei Európai Egyetemi Játékokat. A 17 sportágat felvonultató eseményre több mint 5000 résztvevő érkezik. A labdarúgó torna már csütörtökön elkezdődik, amelyen a Debreceni Egyetem gárdája is érdekelt – a DEAC sportolóival a soraiban, írja az egyetemi klub honlapja.

– Több éve folyamatosan kommunikáljuk, hogy nagyon fontos számunkra a klub egyetemi szerepe, identitása, illetve az, hogy ezt tovább erősítsük – nyilatkozta Pöszmet Tibor sportigazgató. – Büszkeség számunkra, hogy mi vagyunk a DEAC legrégebbi szakosztálya.

Az a feladatunk, hogy azokat a nagy elődöket, akik megalapozták a focink hírnevét, méltóképpen képviseljük, nem csak a pályán, hanem az egyetemi létben is.

Tehát a kettős karrierlehetőségét is hirdetjük, kiemelt feladatunk támogatni a fiatalokat a futballban és a tanulmányaikban is – mondta a sportvezető, aki arról is beszélt, miként illeszkedik a bajnoki felkészülésbe a játékokon való részvétel.

– Ez egy érdekes helyzet, hiszen nemrég ért véget a szezon. Nem volt sok szünetük a srácoknak, de megfelelő állapotban akartunk részt venni a játékokon. Ez jó felkészülési torna, ugyanakkor valamelyest az eredményességre is koncentrálunk. Ez összetett és újszerű feladat, az eddigieknél másabb jellegű munkát kíván. Azonban a szakmai stáb kellően fel van vértezve ennek megoldására. Annak ellenére, hogy a keret jelentős hányada az egyetemi játékokon szereplő együttes tagja, vannak olyanok is, akik még középiskolások, nekik másabb jellegű feladatuk lesz, ebben segíthet a második csapatunk. Bízom benne, hogy a bajnoki rajtra mindenki megfelelő állapotban lesz – fogalmazott Pöszmet Tibor.