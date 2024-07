A CSIO3*-W-NC EEF SF Nemzetközi Díjugrató Verseny és Világkupa első napján a DEAC-os Fábián Maja rögtön egy hibátlan pályát teljesített Chacrinue nyergében a 125 cm-es Bronze Tour első fordulójában, és ifj. Szabó Gábor sem hibázott a 145 cm-es big tourban Mezőhegyes Chabalával a klubhonlap beszámolója szerint.

Szabó Gábor, a DEAC díjugratója a hétvégi versenyen

Forrás: CSIO Budapest/lovasfoto.hu – Hajdu Krisztina

A péntek remekül alakult a DEAC számára, hiszen az 53 indulót számláló 6-7 éves lovak kétfázisos kategóriáját az ifj. Szabó Gábor által lovagolt Genius Conference nyerte. Szintén díjugratónk sikerével zárult a Lipóti Pékség 2000 euróval díjazott versenyszáma, amely 130 cm-en, hibaidős elbírálással zajlott. Ötvenhat lovas vállalta a Bernardo Costa Cabral nemzetközi pályaépítő állította kihívást, a 12 erőkifejtéssel leküzdhető 11 akadályt. A 13-as startszám szerencsét hozott a DEAC kiválóságának, aki elkönyvelhette a második győzelmét, ezúttal a For Feeling apaságú For the Moment nyergében.

DEAC-os eredmények szombatról és vasárnapról

Szombaton mindhárom DEAC-lovas nyeregbe ült. A 14 éves Fábián Maja a 125 cm-es Bronze Tour kétfázisos számának első pályáját hibátlanul, a másodikat egy verőhibával teljesítette Chaballal és ezzel az erős felnőttmezőnyben a 14. helyen végzett. Ifj. Szabó Gábor a 140 cm-es CSIO3*-W Alpexavit díjban negyedik lett El Contheróval, és ugyanilyen eredményt ért el Chabalával a nap legmagasabb, 145 cm-es versenyszámában – amely egyben a vasárnapi nagydíj minősítője volt –, a Big Tourban is. A napot a Gold Tour 130 centiméteres, kétfázisos versenyszáma zárta 49 indulóval a Regale 1500 eurós pénzdíjáért. Az első etapban a 15 éves Fábián Johanna mente a leggyorsabban hibátlant Quantummal, majd az összevetés után sem hibázott, de kicsivel lassabb pályát teljesített, és végül a hatodik helyen zárt.

Az utolsó napra is jutottak szép DEAC-sikerek. Fábián Maja a 130 cm-es Bronze Tour döntőjében hibátlant lovagolt Chabal nyergében, és ezzel a 8. helyen zárt, míg Chacrinue-val 15. lett egy verőhibával.

Az egész esemény záró száma a CSIO3* Big Tour Szerencsejáték Zrt. Nagydíj és Világkupa volt 155 centiméteres magasságon, amely egyszeri összevetéssel zajlott. Az 55 lovasnak 76 másodperc állt rendelkezésére, hogy teljesítse Bernardo Costa Cabral portugál pályaépítő 13 akadályból álló pályáját. Mindössze három lovas tudta mind a két kört hibátlanul teljesíteni, köztük volt ifj. Szabó Gábor is, aki Mezőhegyes Chabalával végül a harmadik helyet szerezte meg Jarmy Vince, illetve az olasz Chimirri Bruno mögött, és ezzel tovább gyarapította világkupapontjai számát.