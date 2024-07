A Divízió II-es amerikaifutball-bajnokság elődöntőjében lépett pályára vasárnap a Debreceni Egyetem csapata. A nyírábrányi találkozón a fekete-fehérek ellenfele a Cassovia Steelers volt, amelyet 34–19-re legyőztek. Ennek köszönhetően a debreceniek lesznek a július 27-én rendezendő bajnoki döntő egyik résztvevői, a másik bejutott gárda pedig az Eger Heroes, miután vasárnap 7–6-ra győzött a Pécs Legioners ellen – számolt be a DEAC honlapja.

Az Eger ellen döntőzhet a DEAC amerikaifutball-csapata

Forrás: deac.hu

Nem teljesen elégedett a DEAC mestere

– Kőkemény meccsen vagyunk túl, ami természetesen részben a hőségnek is betudható – értékelte a látottakat a klubhonlapnak Ábrán Szabolcs vezetőedző. – Nagyon dicséretesen küzdöttek a játékosok mindkét oldalon, le a kalappal minden résztvevő előtt! A kassaiak mindent megtettek a siker érdekében, de valójában nem voltak nagyon csalódottak a vereségük ellenére sem, mert több sérültjük volt, ezért kevesen tudtak elutazni. Nem vagyok maradéktalanul elégedett, mert időnként voltak fegyelmezetlen megmozdulásaink és technikai hibáink, de ebben a forróságban ez nem meglepő. A döntőig szeretnénk a motivációnkat a legmagasabb szinten tartani, s persze a végső győzelem a célunk. Az Eger ellen is sok futáson alapuló, fizikális futballra számítok – fogalmazott a szakember, aki azt is hozzátette, bízik benne, hogy Debrecenben tudják majd megvívni a finálét.

Hogy ez sikerül-e, az napokon belül kiderül, de jó eséllyel pályázik a rendezésre a Glads.