– A Debreceni Egyetemen nagyon fontosnak tartjuk a sportot és ezt a sportfesztivált – ismertette a Haon-nak Fenyves Veronika, a sportfesztivál szervezőbizottságának tagja. – Egyrészt a sporthoz, az egészséges életmódhoz való hozzájárulás miatt, másrészt ez a rendezvény is hozzájárul ahhoz, hogy magyarországi és határon túli felsőoktatási intézmények hallgatói találkozhassanak, kapcsolatot építhessenek, ápolhassanak. Idén rekordszámú, 1044 jelentkezője volt a sportfesztiválnak Ezúttal is három sportág – 3x3-as kosárlabda, női, férfi kispályás labdarúgás, illetve a röplabda – tehetik próbára tudásukat a hallgatók. Utóbbinál vegyes csapatok is indulhattak, az volt szabály, hogy minimum két hölgynek lennie kell a csapatban. Akkora volt az érdeklődés, hogy hamarabb le kellett zárni a jelentkezést, mert így is a versenyszabályzatba eredetileg betervezett 30-40 csapat helyett nyolcvanöt röplabda, ötvenhat foci, huszonöt férfi kosár és 11 női kosárcsapatunk van – sorolta.

Érdemes volt hajtani

Komoly téttel bírnak a mérkőzések, hiszen az első három helyezett csapat sportszerutalványt kap, de a legjobb játékosok is jutalmazva lesznek. Emellett sportáganként az első 6 – kivéve a női kosárlabdát, mert ott az első 4 –együttes Campus Fesztivál heti bérletet is kap – mondta el Fenyves Veronika, aki azt is megosztotta velünk, mindenki, aki részt vett a sportfesztiválon kedvezményesen – tulajdonképpen egy napijegy áráért – meg tudja venni a heti belépőjét a Campusra.