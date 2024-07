A Debreceni Egyetem az országban egyedülálló módon, az egyik legnagyobb hazai könnyűzenei fesztivál kísérőprogramjaként rendezi meg a felsőoktatási intézmények hallgatói számára a sportos versengést július 23-án és 24-én, idén a Böszörményi úti campuson, írja az intézmény honlapja.

Még mindig érkeznek megkeresések, pedig már lezárult a jelentkezési határidő a Campus Sportfesztiválra, melyen idén is kispályás labdarúgásban, 3x3-as kosárlabdában és strandröplabdában mérkőzhetnek meg a csapatok.

Fenyves Veronika adja át a díjat

Forrás: unideb.hu

Túljelentkezés

– Mindhárom sportágban túljelentkezés volt, ki is kellett bővítenünk az eredetileg tervezett csoportlétszámokat. Még sosem fordult elő a verseny történetében, hogy idő előtt kénytelenek voltunk lezárni a regisztrációt, egyszerűen nem tudunk több jelentkezést fogadni, pedig még mindig érkeznek az érdeklődő üzenetek, hogy lehetne-e még csatlakozni. Az ezer főt is jócskán meghaladja a résztvevők száma, közülük 140-en a határon túlról érkeznek. A debreceniek mellett szinte az összes magyarországi felsőoktatási intézmény képviselteti magát, egyetemünk idén több mint 400 főnek biztosítja a szállást, ez is példa nélküli – avatott be Fenyves Veronika, a sportfesztivál szervezőbizottságának tagja.

Dékán Tamás

Forrás: unideb.hu

Közösségépítő ereje van

Dékán Tamás főszervező kiemelte: amint azt a számok is jól mutatják, töretlen a rendezvény népszerűsége. – A Campus Sportfesztivál célja a sport és a sportolás népszerűsítése, olyan közösségi esemény megteremtése, ahol a különféle oktatási intézmények szurkolói és versenyzői kapcsolatot építhetnek. A rendezvénynek közösségépítő ereje van, összeköti a sportot és a szórakozást. A tizenhétéves hagyomány alatt sok minden történt a környezetünkben, de a rendezvény népszerűsége töretlen – fogalmazott a főszervező.

A Debrecenben is zajló Európai Egyetemi Játékok miatt a Campus Sportfesztiválnak ezúttal rendhagyó módon a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusa ad otthont.

A mérkőzéseket július 23-án és 24-én, kedden és szerdán rendezik. Minden további részlet megtalálható a sportfesztivál honlapján.