Szeretnénk a maximumon pörögni a kezdésre. Fejben is igyekszem még javulni, egy élsportolónak ebben a tekintetben is a toppon kell lennie. Világszinten is jó helyen állunk, ami az erőviszonyokat illeti. A célunk természetesen, hogy éremmel térjünk haza, de ezért még rengeteget kell dolgoznunk. Hogyha szétnézünk a sportágban, nagyon ritka, hogy egy vívócsapat átlagéletkora ilyen alacsony.