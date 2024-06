Idén is látványos műsorral zárta az évet a Sárközy Balett- és Színpadi Tánciskola. A 105 éves intézmény táncosai 33 műsorszámmal szórakoztatták a több száz nézőt a debreceni Vasutas Egyetértési Művelődési Központban június 30-án délután az évzáró gálán.

Évzáró gálát tartott a Sárközy Balett és Színpadi tánciskola

Forrás: Kiss Annamarie

A szólók és a duettek mellett csoportos táncok is voltak, és műfajban is igen széles volt a skála: a klasszikus balettszámok mellett tarantella, polka, vagy a vámpírok tánca is megjelent, a záró swing pedig már egészen messzire vitte a nézőket a hagyományos balett világától.