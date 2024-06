Szinte minden sportrajongó a németországi labdarúgó Európa-bajnokság lázában ég, ám a magyar salakmotor szerelmesei figyelme a hét végén pár órára elterelődik a fociról, ugyanis szombaton rendezik az ifjúsági 250-es világbajnokság, azaz az SGP3 két elődöntőjét Teterowban. Az első versenyen, 11.30-tól magyar salakszóróért szoríthatunk, Lovas Zoltán 15-ös startszámmal vág neki a küzdelemnek. A SpeedWolf Debrecen 15 esztendős vaspapucsosát kérdeztük a felkészülésről és a szombati megmérettetésről.

Lovas Zoltán a salakmotor ifjúsági 250-es világbajnokságának elődöntőjére készül

Forrás: Boros Norbert-archív

Lengyel segítség

Lovas Zoltán legutóbbi és egyben egyetlen idei versenye április elején a szlovéniai Krskóban volt. Viadalok nélkül mennyire volt nehéz felkészülni a világbajnoki elődöntőre?

– A 250 köbcentis mezőnynek idén nem igazán voltak nemzetközi versenyei, így nemcsak nekem, hanem sok társamnak is megnehezítette a felkészülését ez az időszak. Szerencsére adódtak lehetőségeim a motoros edzések elvégzésére, Debrecenben és a lengyelországi Krosnóban is többször tréningezhettem. Amíg a hazai pályán Füzesi Ricsivel és egy alkalommal Magosi Norbival motorozhattam együtt, addig Lengyelországban több 250-es versenyzővel gyakorolhattam. Úgy érzem, viszonylag jól sikerült átvészelnem a versenymentes hónapokat – fogalmazott az ifjú titán, aki külön mesélt a külföldi edzésekről is.

Nagyon örültem a krosnói lehetőségnek, mert tudtam, Lengyelországban sokat tanulhatok, s ezáltal fejlődhetek – és szerencsére így is lett!

A Cellfast Wilki Krosno edzője, Ireneusz Kwieciński foglalkozott velem, s rengeteg olyan dolgot mondott, ami újdonságként szolgált, s javasolt korrigálásokat is, amiktől még jobb lettem. Ezek mellett a motorbeállításoknál is segített, s ezek az útmutatások mindenképpen előre vittek bennünket. Az első edzésem egynapos volt, de utána már kétnapos tréningekre mentünk ki, s így több 250-es lengyel srác ellen is startszalaghoz állhattam. Nagyon nagy élményt jelentettek a krosnói gyakorlások, ugyanis segítőkész volt mindenki – mondta Lovas, majd hozzátette, irigylésre méltó az a technikai háttér, amivel a Wilki Krosno csapata rendelkezik.