Karolina Jankowska, a promóter One Sport képviselője

Forrás: Kiss Annamarie

Pozitív fogadtatás

A promóter One Sportot Karolina Jankowska igazgatósági tag képviselte a sajtótájékoztatón. A szekember – akinek szavait Szegedi Máté tolmácsolta – elmondta, elkötelezettek abban, hogy a SEC valóban teljes Európát érintse, és a szurkolók is új helyeket ismerjenek meg. – Magyarországnak nagy salakmotoros történelme van, és mi is szeretnénk, ha ismét a régi fényében ragyogna – szögezte le. – A nemzetközi salakmotoros közösség egyértelműen pozitvan fogadta a döntést, hogy a cívisváros lesz a döntő első állomása, mindneki kíváncsi arra, miként fog szerepelni a pálya. A mostani a valaha volt legerősebb mezőny, nagy számban vannak Grand Prix- résztvevők, úgyhogy bárki is lesz itt, a névsor garancia a fantaszikus versenyre. Sajnos a francia Dimitri Bergé nagyon komolyan megsérült. Az ilyen esetekre egyértelmű előírásaink vannak, csak orvosi engedéllyel vehetne részt a viadalokon, így őt most az első számú tartalék pilóta, a svéd Jacob Thorsell helyettesíti.

Teljesen megtelt stadionnal, balesetmentes versennyel, boldog és elégedett szurkolókkal lennék elégedett

– emelte ki Jankowska, aki abban is bízik, nem csak a salakmotorsport rajongói jönnek ki, hanem sok, a technikai sportok iránt érdeklődő néző is. Az első bálozók kapcsán reményének adott hangot, közülük sokan olyan jól fogják érezni magukat, hogy legközelebb is úgy döntenek, ott lesz a helyük a lelátón. A salakmotor egyik nagy előnye, hogy a pálya minden egyes pontját látják a nézők, akik így nem maradnak le semmiről. A korábbi viadalokon látszott, hogy a debreceni ovál alkalmas a jó versenyzésre, így minden adott egy nagyszerű szombat délutánhoz – mondta el Karolina Jankowska.