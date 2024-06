Akkoriban mennyire volt nehéz dolga egy sportvezetőnek? Apukád mesélt ilyesmiről a családi asztalnál?

Elég sok mindent elmondott a klubbal kapcsolatban, sőt engem rengeteget tanított is. Például augusztus 20-a előtt mindig elfogyott a klub pénze, s volt olyan, hogy előtte még rendezni kellett egy versenyt. Apu tudta, hogy a Debrecen Nagydíjon jó bevétel várható, ezért elment a legjobb barátjához, és kért tőle kölcsön. A barátja meg adott, mert ő is tudta, hogy a huszadikai bevételből százszorosan vissza tudja adni apu. És így is lett. Aztán a Debrecen Nagydíj bevételéből decemberig még elvolt a klub. Amikor a Volán kezdett kihátrálni a klub mögül, mert jött a rendszerváltás, akkor apu próbálta kiadni a buszokat, a stadion hátsó részében építtetett salakos teniszpályát, azaz a maga módján megpróbált pénzt szerezni az egyesületnek. Ez volt az a menedzserszemlélet, amiről korábban beszéltem.

A nyolcvanas évek közepén volt egy kérdés, ami megosztotta a salakos társadalmat: Hajdú vagy Adorján? Te kinek szurkoltál?

Sosem tudtam választani közülük, mert nekem ugyanolyanok voltak. Mindegyiket másért szerettem, Adorján Zolit a tiszta motorozásáért, Hajdút azért, mert minden csínybe belement, Bódi Lacikának még a motorozása is aranyos volt, Subit pedig a sok baromkodása miatt. Ők voltak akkoriban az „új srácok”, és tényleg olyanok voltak, mint a tesóim. A mai napig nem tudok köztük különbséget tenni.

Amúgy apukád akarta, hogy sportbíró legyél, vagy bármilyen szerepet betölts a sportágban?

Egyáltalán nem. Én először motorozni akartam, csak mivel engem a Jóisten nőnek teremtett, ezért nekem nem adtak licencet. Azt mondták, hogy ez egy férfi sport. Ekkor mondta apu, hogy fiam, legyél bíró, és akkor ott lehetsz mindig a pályán velük.

De azért kipróbáltad a salakmotorozást?