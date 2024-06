Örömhír 2 órája

Osváth Richárd is ott lesz Párizsban!

Hatalmas örömhírről számolt be honlapján a DEAC: a World Abilitysport (WAS) mai tájékoztatása alapján paralimpiai kvótát szerzett Osváth Zsolt, a cívisváros vívója, így ő is ott lesz a nyári olimpiai játékokon Párizsban.

Haon.hu Haon.hu

Osváth Richárd folyamatosan jó eredményeket ér el a versenyeken, ám egészen a mai napig nem lehettünk száz százalékban biztosak a párizsi részvételben. Amikor a vívót korábban az indulásról kérdeztük, nem akart elkiabálni semmit, mostanra azonban egyértelművé vált, hogy utazik az augusztus 28. és szeptember 8. között rendezendő paralimpiai játékokra – írja a deac.hu. Paralimpiai kvótát szerzett Osváth Richárd

Forrás: deac.hu Mint írják, Dávid László tanítványa A-kategóriában tőr és kard egyéniben vesz részt a kiemelt eseményen. A DEAC klasszisa – aki korábban már három ezüstöt nyert a paralimpián – a további hetekben, hónapokban egy varsói világkupával és edzőtáborral hangolódik az ötkarikás játékokra – olvasható a közleményben.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!