Portálunk korábban már beszámolt róla, hogy a Füzesabony elleni osztályozón nem sikerült kivívnia a feljutást a Monostorpályi labdarúgóinak. Ugyanakkor ez nem jelentette automatikusan azt, hogy Bereczky Bence gárdája nem indulhat az NB III.-ban jövőre.

Monostorpályi: a fiatal tréner továbbra is sikeréhes

Forrás: Napló-archív

Monostorpályi: országszerte jól szerepeltek

A hajdúságiak az utolsó pillanatig reménykedtek, őket kérik fel a visszalépő együttesek helyett, végül nem így történt, Bíró Péterék így jövőre is a legmagasabb vármegyei osztályban bizonyíthatnak. – Az osztályozón nem feljutó csapatok között van egy sorrend, amely alapján felkérik az együtteseket a nem induló gárdák helyett.

Például a Körösladány és a Balatonalmádi sem vállalta a harmadosztályt. A rangsorban egyébként elég előkelő helyen álltunk, hiszen ilyenkor azt nézik, hogy a bajnokcsapatok, akik nem jutottak fel, hogyan szerepeltek a bajnokságukban, mi pedig a másodikok voltunk ebben

– mondta a fiatal tréner.

Jövőre is megvédenék címüket

Így tehát, hogy hivatalossá vált, hogy a monostoriak jövőre is a Vármegye I.-ben indulnak, valószínűsíthetően ismét a bajnoki arany legfőbb várományosaként vághatnak neki a szezonnak. Egyértelműen ezt azonban nem szabad ilyen hamar kijelenteni, főleg azért sem, mert a többi együttes is erősödik, s egyelőre nem tudni mik lesznek az erőviszonyok a következő pontvadászatban. – Július 4.-én kezdünk, de így is azt mondom, hamarabb kellett volna, mert augusztus első hétvégéjén már Magyar Kupa meccs lesz. Igaz, nekünk tovább tartott a szezon, azt akartam, hogy a srácok minél frissebben térjenek vissza.

A keretben nem várható nagy változás, maximum 2-3 futballista érkezhet, távozási szándékát pedig eddig senki sem jelezte. Bátran állítom, a csapat magja egybe fog maradni. Arról nem is beszélve, hogy végre visszatérünk a saját pályánkra, hazai környezetben mégis jobb készülni. Más célunk nem is lehet, címet szeretnénk védeni, zsinórban háromszor már nagyon szép lenne megnyerni a serleget

– fogalmazott a vezetőedző.

Mindenkinek motiváltnak kell lennie

Az egyik legnagyobb kérdés, hogy mekkora szerepe van egy vezetőedzőnek azoknál az együtteseknél, akik folyamatosan nyerik a trófeákat. Szakértők, s különböző futballban járatos szakemberek szerint az ilyen egyesületeknél az egyik legnehezebb pont, hogy állandóan motiváltak legyenek a játékosok. – Az ilyen helyzetekben valóban nagy a trénerek szerepe.

Ezért is kifejezetten örülök annak, hogy visszatérünk saját pályánkra, hiszen csak új impulzusok fogják érni a játékosokat.

A csapatsportokra hatványozottan igaz, utál veszíteni egy együttes. Tavaly is, amikor voltak váratlan vereségeink, akkor indultunk be igazán. – nyilatkozta Bereczky Bence.