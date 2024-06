Skócia legyőzésével maradt matematikai esélye a válogatottnak a továbbjutásra a németországi Európa-bajnokságon, ehhez az kellett volna, hogy a csehek ne nyerjenek Törökország ellen szerdán, és, hogy Georgia nem győzze le a végső győzelemre is esélyes Portugáliát. A két eredményből azonban csak az egyik jött be, így a mieink búcsúznak a tornától. Portálunknak Korhut Mihály nyilatkozott az Eb tapasztalatairól.

Korhut Mihály: Skócia legyőzése felejthetetlen emlék marad

Korhut Mihály értékel

Ugyan ki feledné a 2016-os franciaországi tornát, amelyen továbbjutott a nyolcaddöntőbe a Dzsudzsák Balázs vezette nemzeti együttes. A keretben ott volt, sőt játszott is a DVSC egykori hátvédje, Korhut Mihály is. Portálunk ezúttal arra volt kíváncsi, Misi hogyan látta az Európa-bajnokság csoportmeccseit. A Loki korábbi közönségkedvence elsőként a Svájc elleni nyitómeccsről beszélt. – Sokan úgy vélekedtek, nem olyan jók a svájciak, gondok lehettek az öltözőben, így van esélyünk. Fontos lett volna jól kezdeni a tornát, anno nekünk is sikerült.

Úgy érzem, nem igazán ment a játék az első játékrészben, az alpesiek ki is használták a hibáinkat. Igaz, fel tudtunk javulni, gólt is szereztünk, de ez kevésnek bizonyult.

A kvartett másik meccsén a németek leiskolázták a skótokat, így kellő önbizalommal készülhettek ellenünk – kezdte a korábbi válogatott futballista.

A házigazda következett

A svájciak elleni vereséget követően a végső sikerre is esélyes Németország következett, akik ellen Stuttgartban mérte össze tudását Marco Rossi együttese. A mieink jól teljesítettek, ám ahogyan Korhut Mihály is fogalmazott, egy ilyen erős rivális ellen olykor a majdnem hibátlan teljesítmény is kevésnek bizonyulhat. – Bátran állítom, sokkal jobban futballoztunk a németek ellen, mint a svájci meccsen. Persze a házigazdág is remekül játszottak, nagyon nehéz volt jó eredményt elérni. Ha Xhakaék ellen szerepeltünk volna így, lehet, jobb eredményt értünk volna el a nyitómeccsen. Véleményem szerint akkor is nehéz sikert aratni a Nationalelf ellen, ha 100 százalékot ad ki magából az ember. Sokan emlegetik a játékvezető ténykedését is, de szerintem nem ezzel kell foglalkozni – nyilatkozta a DEAC játékosa.