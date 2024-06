Magyar szereplői is lesznek a férfi kézilabda Bajnokok Ligája kölni négyes döntőjének a hétvégén, ugyanis a nyári párizsi olimpián is majd közreműködő Bíró Ádám, Kiss Olivér játékvezető páros fújja a sípot a vasárnapi, 15 órától kezdődő bronzmérkőzésen. A szombati elődöntőkben előbb egy SC Magdeburg (német)–Aalborg HB (dán) csatát rendeznek 15 órától, este hattól pedig a spanyol Barcelona és az ugyancsak német THW Kiel mérkőzik meg egymással a másik ágon. A bronzmeccset a két elődöntő vesztese fogja vívni.

Tavaly a Barcelona nyerte a férfi kézilabda BL bronzmeccsét

Forrás: AFP-archív

Készülnek a kézilabda Final Four egyéniségeire

A Haon telefonon érte utol a debreceni származású Bíró Ádámot, aki vérbeli kézilabda családból származik: édesapja a világbajnoki ezüstérmes, olimpiai negyedik helyen végzett sokszoros válogatott kapus, Bíró Imre. Ádám maga is kézilabdázott, tavaly vonult vissza a DEAC-ból, hogy a játékvezetésre is több energiája jusson.

Mivel a magyar bajnokság már korábban véget ért, a páros külföldön vezetett mérkőzéseket az elmúlt időszakban: Csehországban a bajnoki döntőn működtek közre, legutóbb pedig, Szaúd-Árábiában vezényeltek le három mérkőzést egy négycsapatos tornán.

– A lebonyolítás miatt mind a négy csapatra készültünk, megnéztük a korábbi meccseiket – hangsúlyozta portálunknak. – A kézilabdát szerető emberekként eddig is követtük a Bajnokok Ligája közvetítéseket a televízióban, vagy éppen az interneten az EHF-tévén keresztül. Annyiból szerencsés a helyzetünk, hogy mindegyik együttesnek fújtunk már: az Aalborgnak három év alatt háromszor vezettünk meccset, Barcelona-meccsen legutóbb a Super Globe-on működtünk közre októberben. A Magdeburgnak utoljára tavaly, a Kielnek pedig idén februárban fújtunk, tehát szerencsére nem ismeretlenek számunkra a csapatok. Készülünk az egyéniségekre is, de szerencsére ez a négy gárda korrekt, kulturált kézilabdát játszik, nincsenek igazán nagy rendbontók a soraikban – nyilatkozta Bíró Ádám.

A kölni férfi Bajnokok Ligája négyes döntőjének mérkőzéseit a Sport1 TV közvetíti majd.