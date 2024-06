Immár kilenc éve, hogy nincs közöttünk Komáromi Gábor, az Ultras Debrecen vezérszurkolója. A debreceni szurkolók, barátok ilyenkor egy labdarúgó tornát szoktak szervezni – IX. Komáromi Gábor Emléktorna –, amelyre még a határon túlról is szoktak érkezni.

IX. Komáromi Gábor Emléktorna: Ábrók Zsolt és Köstner Vilmos is megemlékeztek a legendás szurkolóról

Forrás: Czinege Melinda

IX. Komáromi Gábor Emléktorna: Rengetegen voltak a megemlékezésen

Az eseményt megelőzően a megemlékezésé volt a főszerep a Hódos Imre Sportcsarnok előtt, ahol a tornán résztvevő csapatok tagjai kegyeletüket rótták le a tragikusan életét vesztő vezérszurkoló emlékhelyénél. Megható pillanatok voltak ezek, sokak szeméből a könny is kicsordult. Az eseményen jelen volt többek között Ike Thierry Zaengel, Hayk Hovakimyan és Makray Balázs is a DVSC nevében. Makray Balázs is megemlékezett Komáromi Gáborról. – Ő egy nagyon érzelmes és intelligens srác volt, akivel bármiről el lehetett beszélgetni.

Amikor a tábor vezére volt sokat tett hozzá, hogy ti legyetek a 12. játékosok

– mondta.

A DVSC Schaeffler képviseletében Ábrók Zsolt és Köstner Vilmos koszorúzta meg az emlékhelyet, s Ábrók Zsolt is szólt néhány szót Komáromi Gáborról. – Amikor először kint voltam egyből őt hívtam fel, egyből azt mondta „gyere, itt vagyok a székházban!”, nagyon segítőkész volt.

Emellett őszinte ember volt, sajnálom, hogy az idei csodás BL-szereplésünket már nem láthatta

– fogalmazott.

A megemlékezést követően a kispályás labdarúgó-torna vette kezdetét a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusán, amelyen többek között a Loki Öregfiúk csapata is pályára lépett.