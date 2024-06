Hihetetlen győzelem

Az „A” csoport utolsó találkozóján abban a helyzetben volt Marco Rossi együttese, hogy csak a győzelem megszerzése jelenthetett reményt az esetleges továbbjutásra. A találkozón végig a mieink akarata érvényesült, de valahogyan a skótoknak mindig volt egy blokkja a magyar kísérletekre. Amikor már veszni látszott a meccs, s azzal együtt a továbbjutás is, megtörtént a csoda: egy skót szöglet után Csoboth Kevinék megállíthatatlanul robogtak a brit válogatott kapujának irányába, Sallai középretett labdáját pedig az Újpest fiatal szélsője vágta a kapuba a 100. percben! Jelenleg továbbjutó helyen áll így a nemzeti együttes, reméljük, így is marad ez a csoportküzdelmek után. A debreceni szakember szerint a skótok legyőzésének a kulcsa, a csapat egysége volt. – A vasárnapi meccs forgatókönyve egészen szenzációs volt! Fantasztikus érzés volt látni, mit is jelentett a szurkolóknak a győzelem, teljes katarzis jellemezte a lelátót.

Az ilyen ki-ki mérkőzések mindig nehezek, ez mutatja az együttesek mentális erejét és tartását. Nagyon boldog voltam, csodálatos futballélmény volt.

Úgy érzem, a szövetségi kapitánynak és a szakmai stábnak is nagy szerepe volt a sikerben. A németek elleni teljesítmény már bizakodásra adhatott okot a futballistáknak, de egyébként a csoportmeccsek alatt mindössze egy gyengébb félidőnk volt. A szakmai elemzéseken kívül fontos a lélektan is, ezek szerint ez is rendben volt – nyilatkozta Herczeg András.