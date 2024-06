Mint olvashatták, a Hajdú-Bihar vármegyei bajnok Monostorpályi az NB III.-ért jutásért vívott osztályozós párharc első felvonásán 2–1-es vereséget szenvedett a Füzesabonytól. A házigazdák szurkolói ezúttal is kitettek magukért, hisz a meccs előtt a környékbeli utcákban vonultak, a hangos dobszó mellett a pirotechnikával, a zászlókkal és a rigmusok skandálásával pedig még inkább még inkább felkeltették a figyelmet. A monostori ultrák az összecsapás alatt is ugyanolyan lelkesedéssel buzdították a csapatot, a heol.hu-nak még az FSC névadó szponzora, Erőss Róbert is elismerően nyilatkozott az ellenfél drukkereiről.

Sok szeretettel várunk mindenkit, így a vendégszurkolókat is, akik nagyon jó hangulatot teremtettek az első mérkőzésen

– mondta, majd hozzátette, hogy a kedélyes vendéglátást igyekeznek majd viszonozni Füzesabonyban.

Nemes cél érdekében

A visszavágón egyébként a belépőkből befolyt összeget Lázár Levente gyógykezelésére adományozza a klub. Az ötéves tenki kisfiúnak ugyanis génterápiás kezelésre van szüksége ahhoz, hogy életben maradhasson.

Szurkolói busz is indul

Az MSE ultrái a hét elején még az edzésen is megjelentek, hogy motiválják a futballistákat. A hajdúsági fanatikusok a szerdán 17 órakor kezdődő találkozón idegenben is támogatják majd a csapatot. A drukkerek akár több százan is utazhatnak Heves vármegyébe, ugyanis egy 50 fős nagybusz mellett sokan autóval is útnak erednek. A részletes programról a Monostorpályi Facebook-oldalán értesülhetnek.