A futballtól távol, a pizza őshazájában

Mint emlékezhetnek rá, Megyeri Balázs a családjával télen Görögországban pihent meg. A most közölt videókban nem szerepeltek a gyermekek, így ezúttal kettesben utazhattak külföldre nyaralni. Az egyik videónál az is fel van tüntetve, hogy a Precise Tale Poggio Alla Sala nevű helyen szálltak meg, amely San Savinohoz, Montallesez és Tre Beltéhez van közel, Firenze pedig gépjárművel körülbelül egy óra alatt közelíthető meg. A DVSC 34 éves kapusa a Haonnak adott nyilatkozatában nem régen elmondta, hogy pizzákat is szokott sütni a családi fészekben, bizonyára Itáliában is megkóstolt egy-két szeletet.