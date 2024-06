A Haon sport témájú podcastjében, a H szektor 92. részében ezúttal a magyar labdarúgó-válogatott szolgáltatta a témát. Molnár Szilárd és Orosz Krisztofer elsőként a keddi, írek elleni meccset elemezte ki, majd többek között azt is megvitatták, hogy szerintük Dibusz Dénes vagy Gulácsi Péter állhat majd az Eb-meccseken a nemzeti csapat kapujában.

A Napló sportújságírói arról is beszéltek, hogy mi a nagy erőssége a válogatottnak, és miképpen szerepelhetnek jól a június 14-én kezdődő kontinensviadalon. Szó esett arról is, hogy szombaton a sportprogramokból Hajdú-Bihar vármegyében nem lesz hiány, ugyanis a Debrecenben rendezett Magyarország-Izrael barátságos meccs mellett a Perényi Pál Salakmotor Stadionban a valaha volt legrangosabb versenyt rendezik, de ezen a napon lesz a Komáromi Gábor Emléktorna is, valamint a Monostorpályi ekkor vívja az NB III.-as indulásért az első mérkőzését.