A magyar-dán meccsről a Napló is tudósított

Forrás: Napló-archív

A tények Felkészülési mérkőzés Magyarország–Dánia 2–2 (1–0) Debrecen, Nagyerdei Stadion, 20 ezer néző. Vezette: Marciniak (lengyel) Magyarország: Gulácsi–Varga J., Lang, Lipták, Korhűt (Szabó J. 61.)–Pátkai (Koman 46.), Tőzsér–Gyurcsó (Varga R. 46.), Szakály (Kalmár 46.), Dzsudzsák–Rudolf (Nikolics 67.). Dánia: S. Andersen–Ahlmann, Agger, Kjaer (Schöne 46.), L. Jacobsen–Krohn-Dehli (Kahlenberg79.), J. Poulsen (Würtz46.), K. Jorgensen (Rasmussen 46.), Eriksen, Kusk (Bjelland 46.)–Braithwaite. Gólszerző: Dzsudzsák (25.), Eriksen (56.), Varga R. (69.), Schöne (72.) Sárga lap: Tőzsér (40.), Ahlmann (49.)

Dzsudzsák Balázs Litvánia ellen is remekelt

Forrás: NS-archív

Magyarország-Litvánia 4-0

A magyar nemzeti csapat 2015. június 5-én visszatért Debrecenbe, hogy egy újabb barátságos meccsen Litvániával mérje össze erejét. Akkor nem kapkodták túlzottan a jegyeket, ugyanis mindössze 5218 néző jelent meg a Nagyerdei Stadionban. A Dárdai Pál vezette válogatott az első félidőben pedig gálázott, a 15. percben Dzsudzsák Balázs beadása után Stieber Zoltán lőtt gólt, majd a csapatkapitány is betalált – egy tökéletesen elvégzett szabadrúgásból vette be a kaput. Később még Nemanja Nikolics és Priskin Tamás is megörvendeztette a szurkolókat, akik egy rendkívül emlékezetes játékrészt láttak.

Dzsudzsák Balázs a litvánok elleni tesztmeccs után a Napló címlapján

Forrás: Napló-archív

A második félidőben leült a játék képe, és túlzottan sok említésre méltó eseményt már nem is láthattunk, így 4–0-val zárult az összecsapás.

A magyar-litván meccsről így tudósított a Napló

Forrás: Napló-archív

A tények Barátságos mérkőzés Magyarország–Litvánia 4–0 (4–0) Nagyerdei Stadion, 5218 néző. Vezette: Zelinka (cseh) Magyarország: Dibusz (Király 46.)–Szolnoki, Fiola (Szélesi 46.), Lang, Forró (Leandro 46.)–Stieber Z. (Varga R. 46.), Simon Á., Tőzsér, Dzsudzsák–Nikolics (Szalai 46.), Priskin (Németh 46.). Litvánia: Klevinskas–Andriuskevicius, Klimavicius, Mikuckis (Freidgeimas 46.), Vaitkunas–Kazlauskas (Luksa 46.), Panka, Chvedukas (Mantas 72.), Cesnauskis–Sirgedas (Vykintas 58. perc), Matulevicius (Lukas 62.). Gólszerző: Stieber (15.), Dzsudzsák (21.), Nikolics (29.), Priskin (30.)

A litvánok elleni mérkőzésen Dzsudzsák Balázs mellett Tőzsér Dániel is játszott, a játékosok valószínűleg akkor nem gondolták volna, hogy később majd csapatkapitányként hétről hétre ebben a stadionban futballozhatnak. Minthogy azt is nehezen lehetett elképzelni, hogy a magyar válogatottat csak kilenc év múlva látjuk viszont Debrecenben…

Katar a debreceni katlanban

Érdekesség, hogy a Nagyerdei Stadionban még más válogatottak is pályára léptek. Mint ismert, a katariak a házigazdái voltak a 2022-es világbajnokságnak, így nem kellett selejtezőt vívniuk, de a felkészülésük érdekében azt kérték, hogy sorolják őket be az egyik európai kvalifikációs csoportba, az eredményeik viszont nem számítottak bele a végeredménybe.

A katari válogatott 2021 márciusában a márciusi mérkőzéseken Luxemburgot 1–0-ra, Azerbajdzsánt pedig 2–1-re győzte le, míg az írekkel 1–1-es döntetlent játszott Debrecenben. Csakhogy a koronavírus-járvány tetőzése miatt ezeket a mérkőzéseket senki sem láthatta a helyszínen.