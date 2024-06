Kedden reggel hivatalosan is elkezdődött a Debreceni Egyetem futballistáinak felkészülése a 2024/2025-ös szezonra. Mint azt a DEAC honlapja írta, az NB III. északkeleti csoportjában érdekelt gárda tagjai az elmúlt hétre már kaptak egyénileg elvégzendő feladatokat, kedden pedig a Nagyerdei Stadion oldalában található Sportdiagnosztikai, Életmód- és Terápiás Központban volt jelenésük, ahol az intézmény szakemberei állapotfelmérést hajtottak végre a labdarúgókon.

A futballisták visszatértek a régi kerékvágásba

Fotó: Molnár Péter

Az együttes tagjai szerdán délelőtt már a Böszörményi úti campuson lévő, újonnan átadott füves borítású pályán különböző teszteket végeztek el. A Haon is kilátogatott az edzésre, amely rendkívül jó hangulatban telt, a szokásos zrikálások most sem maradtak el, de emellett mindenki törekedett arra, hogy az egyéni feladatok során a csapatból a legjobb eredményt érje el.

Spitzmüller István hisz a fejlődésben

Fotó: Molnár Péter

A keretben még történhet változás

A DEAC vezető trénere, Urbin Péter mivel még nem tudott jelen lenni, így a csapat a pályaedzővel, Spitzmüller Istvánnal végezte el a kötelező teszteket. – Urbin Peti egy korábban lefoglalt nyaralás miatt volt igazoltan távol, de már úton van hazafelé, csütörtökön reggel már ő is velünk lesz. A minél jobb felkészülés érdekében a játékosokkal különböző teszteket végeztetünk el, majd belevágunk a kemény munkába. Csütörtöktől Pallagon készülünk, szombaton tíz órától a Szolnok ellen pedig már edzőmeccset is játszunk. Ezen kívül még hamarosan az Európai Egyetemi Játékokon is sok labdarúgónk fog játszani. Ez azért is különleges, mivel ezekkel az együttesekkel nem tudtunk minden héten találkozni. Sűrű lesz tehát a program, erős terhelést kapnak a játékosok, de próbáljuk majd ezt optimalizálni.

Egyelőre harminc fővel vágtunk neki az öthetes felkészülésnek, a keretben átalakulás még lehet. Még távozók is lehetnek, de több fiatalt is tesztelünk, meglátjuk, kik válhatnak a segítségünkre

– fogalmazott Spitzmüller István, aki végül arról is szót ejtett, hogy az előző szezonhoz képest elsősorban miben akarnak előrébb lépni. – A tavalyinál mindenképp több gólt kell rúgnunk, ki kell használni a helyzeteinket. A mikéntjét pedig nekünk kell megtalálni. Bízom benne, hogy a csapat tagjai minél többet fejlődnek, hibák biztos lesznek, de azok inkább az edzőmeccsek során jöjjenek ki – mondta a szakember.