A Haon sporttémájú podcastjében, a H szektor 95. részében az előző epizódokhoz hasonlóan most is a magyar labdarúgó-válogatott szolgáltatta a fő témát. Orosz Krisztofer és Tóth Huba sportújságírók először azt boncolgatták, hogy szerintük a nemzeti együttesünk a foci-Eb csoportmeccsein hogyan teljesített, és mi vezetett a kieséshez. A zsurnaliszták arról is diskuráltak, milyen volt a szurkolóknak a helyszínen átélni az eseményeket, valamint miképpen élték meg, hogy a skótok elleni fantasztikus siker után egészen szerdáig izgulni kellett. Végül arról is szó esett, hogy az angolok és a portugálok a fair play szabályai ellen vétettek-e azzal, hogy csak tartalékos lángon égtek, avagy csak a szlovénok és grúzok teljesítettek ennyire jól, amely miatt Szoboszlai Dominikék számára véget ért a kontinensviadal.