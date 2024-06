A debreceni találkozón is voltak próbálkozók…

Szombaton kilenc esztendőt követően ismét a gyönyörű Nagyerdei Stadionban lép pályára a magyar labdarúgó-válogatott, akik Izrael legjobbjai ellen főpróbáznak az Eb-re. Sokat várt erre Debrecen, s ahogyan arra számítani is lehetett, másfél óra alatt el is keltek a belépők.

Szerencsére a felkészülési találkozóra nem nagyon lehet találkozni túlzóan áron felüli jegyekkel, de természetesen itt is voltak „legjobb” üzleti érzékekkel megáldott „szakmabeliek”.

Nagyon kiugró összegeket nem lehetett látni, ami azért is meglepő, mert az Európa-bajnokság előtt utoljára láthatjuk Magyarországon futballozni a csapatot. A pofátlan összegeket figyelmen kívül hagyva azt is érdemes szem előtt tartaniuk az „értékesítőknek”, hogy jogi következményei is lehetnek egy bizonyos határ átlépése után egy-egy számlára érkező összegnek…

Mindent egybevetve legyünk hálásak, hogy a magyar labdarúgó-válogatott olyan sikereket ért el az utóbbi időszakban, hogy valóban érdemes meccsre járni. Szerencsére vannak is olyan futballistáink, akik európai topklubokban szerepelnek, és már miattuk mennek ki a stadionokba a drukkerek, nem pedig az idegen országból érkező sztárok miatt. Remélhetőleg még hosszú évtizedekig minimum ilyen sikeres lesz a nemzeti tizenegy, a jegyüzérek egyéni „vállalkozása” pedig valahogyan csődbe megy.

Egy gondolat erejéig azonban foglalkozzunk azzal, ha megnyernénk a soron következő Európa-bajnokságot, mennyire nőne meg az érdeklődés a magyar együttes találkozóira…

A válogatott kerete Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Szappanos Péter (Paksi FC) Védők: Balogh Botond (Parma), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC), Fiola Attila (Fehérvár FC), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Orbán Willi (RB Leipzig), Szalai Attila (SC Freiburg) Középpályások: Bolla Bendegúz (Servette FC), Kata Mihály (MTK), Kerkez Milos (AFC Bournemouth), Kleinheisler László (Hajduk Split), Nagy Ádám (Spezia Calcio), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (Sunderland AFC) Támadók: Ádám Martin (Ulszan Hyundai), Csoboth Kevin (Újpest FC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Sallai Roland (SC Freiburg), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC) Tartalékok: Lisztes Krisztián (Ferencvárosi TC), Mocsi Attila (Rizespor), Tóth Balázs (Fehérvár FC), Vancsa Zalán (Lommel SK), Vécsei Bálint (Paksi FC)