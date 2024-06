Tíz nap múlva kezdetét veszi a 2024-es Európa-bajnokság, amelyen a magyar labdarúgó-válogatott az „A” jelű kvartettben kapott helyet, így a házigazda Németországgal, Svájccal és Skcóciával méri össze tudását. A magyarok elsőként Denis Zakariaékkal (Svájc) mérkőznek meg, majd Antonio Rüdigerék (Németország) következnek, végül Stuart Armstrongék (Skócia) ellen zárják a csoportküzdelmeket. Összességében kijelenthető, azonos képességű válogatottak alkotják a négyest, de minden magyar drukker bízik a továbbjutásban. Korábban portálunk már kereste a DVSC mesteredzőjét, Herczeg Andrást, aki kiemelte, reméli, sikerül továbblépni minimum a nyolcaddöntőbe. Ezúttal is két hajdúsági klasszissal próbáljuk megtippelni, vajon mennyi esélye is van hazánk nemzeti együttesének. A DVSC ikonja Varga József úgy fogalmazott, harcos válogatottunk van, így bármi megtörténhet, míg Trencsényi János azt is elárulta, ki ellen látná szívesen a döntőben a magyar gárdát.

Európa-bajnokság: Varga József nem ismert elveszett labdát a válogatottban sem. Erre van szükség a mostani keret tagjaitól is

Forrás: NS-archív

Európa-bajnokság: Varga József ott szeretne lenni Németországban

A debreceni legenda, Varga Józsika korábban 34 alkalommal szerepelt a magyar labdarúgó-válogatottban, s hamar ki is vívta a szurkolók szeretetét szerte az országban. „Dzsozi” főként jobb bekkben játszott a nemzeti együttesben, elveszett labdát pedig gyakorlatilag nem ismert. A debreceni futballista úgy fogalmazott, bízik a srácok sikeres szereplében, és minden követ megmozgat, hogy valahogyan jegyhez jusson a németországi kontinensviadalra, hiszen élőben szeretné követni a meccseket. – Azt vallom, mindig jobb óvatosabban fogalmazni a célokkal, a nemzetközi labdarúgás napról napra változik. Az biztos, hogy az elmúlt esztendők tapasztalatai alapján kivívta magának a tiszteletet a válogatott. Attól függetlenül, hogy a németek nem szerepeltek jól a korábbi tornáikon, nem szabad őket leírni. Azt tudjuk, hogyha mindenki elvégzi a feladatát, bárki ellen lehet esélyünk. Nagyon bizakodok, remélem, a továbbjutás is összejöhet.

A szervezettség, a tudatosság, az erő és a küzdelem jellemez minket, ez sikerre vezethet

– nyilatkozta a Loki korábbi futballistája. Józsika kiemelte, szerencsére nekünk is vannak olyan játékosaink, akik jó bajnokságokból és kiváló formában futballoznak.