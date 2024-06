Újabb remek igazolásról számolt be honlapján a Debreceni Egyetem csapata, aláírt a DEAC jégkorongcsapatához Kirils Galoha. A 28 éves lett csatár az elmúlt két és fél idényt a Budapest Jégkorong Akadémia HC gárdájában töltötte.

A DEAC jégkorongcsapata az Erste Liga egyi legeredményesebb játékosát igazolta le

Forrás: MW-archív

Legutóbb 44 mérkőzésen 47 pontot szerzett, ami a második legtöbb volt a fővárosi együttesben. A 17 találatával a házi góllövőlista negyedik helyén végzett, ugyanakkor 31 passzával csapata legjobbja volt. A +/- statisztikán is az élen végzett a BJA-ban, míg az Erste Ligában a második legeredményesebb játékos lett. A rájátszásban is folytatta remek szereplését, és 6 mérkőzésen 7 pontot szerzett.

A DEAC új támadója még a KHL-ben is játszott

Mint írják, a technikás támadó egyébként a Dinamo Riga utánpótlásában nevelkedett, a 2015-2016-os szezonban egy mérkőzés erejéig jégre lépett a KHL-ben is. Később játszott hazája első osztályú bajnokságában, megfordult a német harmadvonalban és a francia másodosztályban. A lett Olimp Rigával és a lengyel GKS Tychy együttesével bajnokságot is nyert. Dániában játszott mielőtt Magyarországra igazolt, itt két és fél idény alatt összesen 111 Erste Liga-mérkőzésen 124 pontot szerzett.

Amikor a bajnokság véget ért, a DEAC keresett meg elsőként. Szimpatikus számomra az egyetemi klub, nem gondolkodtam sokat, de nem is igazán akartam várni más ajánlatra, így nyugodtabban mehettem pihenőre, nem maradt bennem bizonytalanság a jövőmet illetően

Motivált az is, hogy korábbi csapattársam, Ilja is a DEAC-ba igazolt. Sportember vagyok, mindig nyerni akarok, és remélem, itt is sok szép sikerben lesz részem. Majd meglátjuk, milyen csapat jön össze, ahogy hallom, a keret most nagyobb változáson esik át, de optimista vagyok az új szezont illetően – nyilatkozta Kirils Galoha a DEAC-nak.