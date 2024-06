Előre gondolkodott a DEAC

Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja szerint remek szakemberek dolgoznak a DEAC-nál. A szakember azt is elmesélte, hogy a jelenleg is zajló németországi Európa-bajnokságon a magyar drukkerek felismerték a csapat buszát, ez is bizonyítja, mekkora népszerűségnek örvend az egyetem klub. – Az utóbbi esztendő egy nyugodt klubot jellemez, de természetesen voltak fantasztikus sikereink.

Amit az elmúlt 20 évben csináltunk a klubbal közösen, egészen fantasztikus. Az ember el szokott gondolkodni a múlt tettein, a Debreceni Egyetem korábban is jó döntéseket hozott, ennek is láthatjuk most az eredményeit.

– Az egyik legfontosabb célunk, hogy nyugodtan és stabilan tudjunk működni. Az egyetemen több mint tíz éve elindult egy mentorprojekt, amelyből ma már egy országos modell alakult ki. Ehhez a működéshez elengedhetetlenek a kiváló szakemberek, ebben is remekül állunk szerencsére. Fontos, hogy segítsük az olyan sportolókat, akik kettős életpályát élnek. Németországban is felismerték a DEAC kisbuszát, és kiabáltak, hogy „hajrá, DEAC!” – fogalmazott a kancellár.