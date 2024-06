Gyerekként miért döntöttél úgy, hogy röplabdázó leszel?

Fiatal koromban több sportágat is kipróbáltam, például fociztam és aikidóztam is, végül a röpi tetszett meg. Egyáltalán nem bánom, hogy a röplabdát választottam, ugyanis sok baráttal gazdagodtam, továbbá szép helyekre juthattam el. A sportnak hála olyan erényekkel gazdagodtam, amiket a hétköznapok során is hasznosíthatok. Elég csak arra gondolni, hogy alkalmazkodnom kellett a csapattársaimhoz, emellett fegyelmet is tanultam, ezek pedig egyaránt hasznos tulajdonságok.

Elég sportos családod van, mivel bátyád, Ádám teqballozik, míg húgod hozzád hasonlóan röplabdázott.

Igen, ennek köszönhetően egy-egy családi összejövetelen kikerülhetetlen téma a sport. A nagyszüleink a legnagyobb rajongóink, az egyik nagymamánk az összes rólunk szóló cikket összegyűjti. Abban reménykedünk, hogy a sport szeretetét majd a következő generációnak is át tudjuk adni.