Rutinos futballistát szerződtetett Batik Bence személyében a Debreceni VSC. A védőként és középpályásként egyaránt bevethető labdarúgó korábban játszott a Ferencvárosban és a Honvédban is, az elmúlt két évet a Puskás Akadémiánál töltötte – írta a nemzetisport.hu.

Batik Bence már edzésbe is állt a DVSC-nél

Forrás: Kiss Annamarie

Batik Bence jó szakembernek tartja Szrdjan Blagojevicset

– Csak néhány napja vagyok Debrecenben, de már tapasztaltam, nagyszerű az öltözői légkör – mondta a 30 éves játékos. – Élvezem ezt az időszakot, ám természetesen a munka a legfontosabb. A felmérésekkel elkezdtük az alapozást, s már az első edzések pörgősek voltak, jelentős hangsúlyt fektetünk a taktikára. Azt már kívülről is láttam, hogy Szrdjan Blagojevics vezetőedző taktikailag ragyogóan felkészíti játékosait, s ezt most testközelből is érzékelem. Minden apró részletre figyel, még arra is, hogy a labdaátvételkor hogyan tartsuk a fejünket. Precíz és kiváló szakember – fogalmazott.

Vannak jó barátai a csapatból

Batik Bence nem érkezett ismeretlen közegbe, évek óta a magyar élvonalban futballozik, 194 NB I-es meccsen lépett pályára, így ellenfélként mindenkivel találkozott már, s vannak korábbi csapattársai is a keretben. – Dzsudzsák Balázst régóta ismerem, jó barátom, rengeteg közös emlékünk van. Szécsi Márkkal az utánpótlás-válogatottban játszottam együtt, Kocsis Dominikkal pedig a Budapest Honvédban. Hogy volt-e más érdeklődő is? Igen, de amint értesültem a Debrecenről, egyből tudtam, ide akarok szerződni.

Éreztem, a Loki szeretne megszerezni, ráadásul nagyon tetszett, amit felvázoltak a vezetők. Nem akartam sokáig húzni, gyorsan megegyeztünk, nem gondolkodtam sokat. Már ellenfélként is szerettem a Nagyerdei Stadionban játszani, remek hangulatot teremtenek a hazai szurkolók, ami minden futballistának pluszmotiváció.

Nagyon várom már, hogy én is pályára lépjek drukkereink előtt – mondta.

Nagy céljai vannak a DVSC-vel

Batik Bence a védelem közepén és a középpályán egyaránt otthonosan mozog, kérdés, Blagojevics vezetőedző hol számol vele. – Mindkét poszton számít rám, de nekem teljesen mindegy, hogy a védelemben vagy a középpályán kell-e játszanom, a lényeg, hogy segítsem a csapatot. Mindkét pozíciót szeretem, majd a felkészülés idején kiderül, hogy hol számol velem elsődlegesen a vezetőedző. Sok felkészülési mérkőzésünk lesz, amelyek jó lehetőséget kínálnak a kísérletezésre.

Bár sokáig a hetes mezben játszottam, megígértem apukámnak, hogy az ötösben is futballozom a karrierem során, úgyhogy most, a Lokinál ezt választottam.

Azért is fontos ez, mert apu is ezzel a mezszámmal játszott annak idején, miatta választottam – nyilatkozta. Habár még csak most kezdődött a felkészülési időszak, a rutinos futballista a célokról is beszélt. – Nyilván az összes NB I-es csapatnál lesz még játékosmozgás, ám mindent egybevetve a dobogó reális cél lehet, szerintem ott leszünk az élmezőnyben a következő idényben – fogalmazott az ambiciózus védő.